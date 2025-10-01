山寺宏一、林原めぐみら人気声優が集結する「２０周年記念ボイスシネマ声優口演ライブ２０２５」の愛知、宮城、大阪公演の出演者が３０日、発表され、宮城公演に同県出身の山寺と土井美加が出演すること、同公演で井上喜久子と井上ほの花の親子が初共演すること、愛知公演に同県出身の鬼頭明里が出演することなどが分かった。

同公演は９１歳、声優生活６１年超の羽佐間道夫が「声優の力で無声映画を蘇らせたい」という情熱で立ち上げた舞台企画。声優が一夜限りの組み合わせで無声映画にアテレコを行うもので、羽佐間、山寺、野沢雅子を中心に様々なゲストを迎えて公演を行ってきた。

愛知、宮城、大阪の公演日程と出演者は次の通り。羽佐間は東京を含む全公演に出演する。

【１１・２２愛知・Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館ビレッジホール】

演目：「ロイドの巨人征服」「チャップリンの犬の生活」

出演者：井上和彦、鬼頭明里、仲村宗悟、福山潤、森久保祥太郎、安元洋貴、山寺宏一ほか

【１２・６宮城・仙台電力ホール】

演目：「チャップリンのキッド」「チャップリンの犬の生活」

出演者：井上喜久子、井上ほの花、土井美加、中尾隆聖、安元洋貴、山寺宏一ほか

【１２・２０大阪・新歌舞伎座】

演目：「チャップリンのキッド」「キートンの文化生活一週間」

出演者：井澤詩織、井上和彦、寿美菜子、濱健人、林原めぐみ、速水奨、平野綾、山寺宏一ほか

井上喜久子は「名作『ＫＩＤ』に親子で挑戦できるということで、今からとてもワクワクしています！」、井上ほの花は「母と共に力を合わせて精一杯つとめさせていただきたい」と親子共演に向けてコメント。

鬼頭明里は地元・愛知での出演に向けて「勝手に感慨深くもあり、もっとこの素敵な公演が広がっていくように、少しでもお手伝いが出来たらと思っておりますので、ぜひたくさんの方々に観に来ていただけたら幸いです！」と呼びかけた。

山寺宏一は東日本大震災直後に羽佐間、野沢とチャリティーで宮城県内を回った時のことを「多くの方々が仮設住宅で暮らし、被害の爪痕が生々しく残っていました。ある町では駅が津波で流され、ホームにはトイレしか残っていなかった。広大な土地がただの原っぱになっていて、“ここに商店街や住宅街があったんです”と聞かされ、衝撃で言葉を失いました」と回想。「今度はエンターテインメントとして皆さんに楽しんでいただける。少しでも元気を届けるきっかけになれば嬉しいです」と願った。