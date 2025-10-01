子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」の導入に向け、こども家庭庁が運用指針の中間案をまとめた。

教員らによる子どもへの性暴力は後を絶たない。被害を受ければ生涯にわたって心身に深刻な傷を負う。卑劣な性犯罪から子どもを守るセーフティーネットは不可欠だ。

それを最優先としつつも、憲法が定める職業選択の自由を侵害しかねないもろ刃の剣でもある。子どもと労働者、双方の人権尊重を大前提とした運用ルールを構築しなければならない。

DBSは英国で確立され、昨年成立したこども性暴力防止法に盛り込まれた。来年12月の運用開始を予定する。

中間案は、学校や認可保育所などに、現職者と新規採用者の性犯罪歴の確認、子どもの安全確保を義務付ける。犯歴がなくても、子どもや保護者から被害の訴えがあれば、事実確認の調査、就業制限といった対応を雇用主に課す。

民間からの参加は任意だ。国の認定を受ければ同様の義務を負う一方、広告などで安全な運営をアピールできる。中間案は学習塾やスポーツクラブ、子ども食堂、芸能事務所にも対象を広げた。

学校などの労働者は約280万人と推計される。加えて認定対象の民間で約120万人が働いており、参加の拡大が実効性を高める鍵となる。

中間案には雇用主側が取るべき対応策が明記された。だが、課題は少なくない。

雇用主はこども家庭庁を通じて性犯罪歴を照会する。不同意わいせつ罪などで有罪が確定した刑法犯に加え、痴漢や盗撮といった条例違反も対象だ。

現職者に犯歴が確認されれば配置転換を考え、新規採用者なら内定取り消しを検討する。小規模事業所など子どもと接しない業務が他にない場合、解雇や懲戒の選択肢しかないケースが想定される。雇用主には重い判断になる。

特に懸念されるのは、犯歴のない人に被害申告があった場合だ。加害が疑われれば業務から外すことになるが、民間事業者にどこまで公正な調査ができるだろうか。

雇用主には厳格な情報管理が求められる。取得した犯歴情報の漏えいや不正使用があれば、本人への不当な差別や偏見をもたらす危険がある。

対策として、情報を扱う人を限定したり、保管機材を多重に防御したりする例が示されている。ただ、とりわけ民間の現場が厳しく対応できるのか、疑問を拭えない。

中間案には曖昧な部分が多く、現場での混乱も予想される。年内に策定される運営指針には、さまざまなケースを想定した実効性のある基準を示す必要がある。

性犯罪の再犯率は有罪確定後の5年間で1割を超える一方、初犯が9割を占める。DBSだけでは子どもを守れない。教員らの人権教育なども強化しなければならない。