豊予海峡を挟んで向かい合う大分県の佐藤樹一郎知事と愛媛県の中村時広知事が30日、大分市佐賀関の「JX金属 関崎みらい海星館」で懇談した。両県を橋か海底トンネルでつなぐ大型公共事業の「豊予海峡ルート」構想や、両県で盛んな自転車を生かした観光振興について、連携しながら推進していくことを確認した。

両知事の意見交換は2016年に始まり、新型コロナによる中断を挟んで4回目。佐藤、中村両知事の組み合わせは昨年の松山市に続き2回目。

佐藤知事は2023年、財政負担の大きさから20年間、進展がなかった豊予海峡ルートを推進する立場で当選した。この日も半導体大手、台湾積体電路製造（TSMC）の熊本進出による九州の活況や、大分側で建設が進む中九州横断道路（大分市−熊本市）、中津日田道路、愛媛県の大洲・八幡浜自動車道といった高規格道路の整備を踏まえ「新たな国土軸をつくる好機になる」と強調した。

中村知事も「大胆な国家プロジェクトを進めなければ日本の現状は打破できない」と賛同し、佐藤知事は両県で勉強会を重ねていきたい考えを示した。

中村知事はインバウンド（訪日客）誘致を目指し、愛媛県で進める自転車による観光振興について「欧米では単なる移動手段ではなく、人生の生きがいとして幅広い年齢層に支持されている」と理由を説明。2年後には世界規模の「自転車国際会議」（ベロシティ）の誘致も決まっていることを紹介し、大分の協力に期待した。 （中野剛史）