¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï°Ý¿·¸©Áí»ÙÉô¤Î¿·ÂåÉ½¤Ë°æ¾å»á¡¡¸õÊäÍÊÎ©¤Ø°ÕÍß
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂçÊ¬¸©Áí»ÙÉô¤Ï9·î29Æü¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¡¢¿·ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂçºå1¶èÁª½Ð¤Î½°±¡µÄ°÷¡¢°æ¾å±Ñ¹§»á¡Ê53¡Ë¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï2Ç¯¡£ÅÞËÜÉô¤ÎÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤â¤¢¤ë°æ¾å»á¤Ï¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¡Ê´ØÀ¾°Ê³°¤Ç¤ÎÅÞÀª³ÈÂç¤Ï¡Ë±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡£ÁÊ¤¨¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÁªµó¤Ë¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Î¸©Æâ3¾®Áªµó¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏÊýµÄ²ñÁªµó¤Ë¸øÇ§¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Î°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ï¸½ºß¡¢¸©µÄ¤ÇÂçÊ¬»ÔÁª½Ð¤Î»°±ºÍ³µª»á¡¢ÂçÊ¬»ÔµÄ¤ÎÄé±Ñµ®»á¡¢ÊÌÉÜ»ÔµÄ¤ÎÀÐÅÄ¶¯»á¤Î3¿Í¡£°æ¾å»á¤Ï2027Ç¯¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤Ç»°±º»á¤ÈÀÐÅÄ»á¤¬²þÁª¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¸½¿¦¤ÎÅöÁª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¸õÊä¤âÈ¯·¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¸òÂå¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¸å¤ÎÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÞËÜÉô¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¡£¸©Áí»ÙÉô¤ÎÂåÉ½¤Ï17Ç¯12·î¤«¤éº£Ç¯1·î¤Þ¤Ç°æ¾å»á¤¬Ì³¤á¡¢±ü²¼¹ä¸÷½°±¡µÄ°÷¡ÊÂçºå7¶è¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë
