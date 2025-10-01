大分県日田市の周辺部に位置する地域のまちづくり団体が集まり、活動の悩みを情報交換する会合が同市大鶴本町の大鶴公民館で開かれた。大鶴、東有田、小野、夜明、五和の各公民館を拠点にしている8団体の計24人が参加。「組織を維持していくために必要なことは？」のテーマで意見を交わした。

各団体は、都市住民との交流や、障害のある人やお年寄りを対象にしたボランティア、ウオーキング大会などのイベント開催といった取り組みを重ねる。どの団体もメンバーの高齢化や担い手不足といった課題があり、会合は解決のヒントを見つけるのが狙い。この日が3回目となる。

参加した東有田の「月出山（かんとう）まちづくり委員会」は2002年に発足した。地道な活動を続けており、1人暮らしのお年寄りが孤立化するのを防ごうと毎月開く「井戸端交流サロン」は、170回に達した。市内外の住民を招いた稲刈り体験も催す。阿部角雄会長（81）によると、地区の高齢化率は50％を超え、役員の高齢化にどう対応するかといった悩みに直面している。

会合では4グループに分かれてアイデアを出し合った。「高齢者が若い世代を助ける仕組みを構築する」「複数の団体で協力し、一緒に取り組む」「酒を交えた活動の場を持ち、男性の参加を促す」などの意見があった。

大鶴公民館の高野新一館長（66）は「団体を維持し、活動を続けるには何が必要かをこれからも考えていきたい」と話していた。 （床波昌雄）