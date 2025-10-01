「高校生平和大使」として被爆80年の今夏、核兵器廃絶を願う署名11万1071筆をスイス・ジュネーブの国連欧州本部に届けた済々黌高2年、林田美咲さん（17）＝宇土市＝が熊本市であった報告会で活動を紹介した。現地での体験を振り返り「核兵器の悲惨さを繰り返してはならない思いは多くの人と共感できる。これを出発点に、対話を積み重ねることで賛同の輪を広げられる。派遣での学びを今後に生かしたい」と言葉に力を込めた。

高校生平和大使は被爆国の若者の立場から、核廃絶を国内外に訴える取り組みを続けている。28代目となる今年のメンバーは18都道府県の24人。8月31日〜9月5日の日程で渡航し、国連軍縮会議を傍聴したり、日本政府代表部を訪れたりした。

林田さんは軍縮会議を目の当たりにし「議場は国際社会の対立構図そのまま」と痛感したという。一方で「平和大使について紹介され、各国も触れてくれたのが印象的だった」といい「若者が声を上げることが軍縮の議論に新たな息吹をもたらした。（核廃絶に向けた）実質的な交渉に進めない現状を打破するには、対立を超えた声をいかに会議に取り込むかが重要だと感じた」と語った。

署名は国連軍縮部ジュネーブ事務所長に提出した。所長からは「信頼を築き、維持することこそが平和の根幹」と教わり、軍縮は環境やジェンダーなど多くの社会問題と関連し、そうしたテーマを通して共感を広げることが大きな力となると受け止めたという。「対話を重ねて小さな合意から信頼を築き、いろんな課題をつなげて考えることが、核廃絶に向けて私たちの世代に託された役割」と決意を強調した。

報告会は原水爆禁止日本国民会議の県協議会が主催。大使とは別に「県高校生平和活動」を担った3人も原水禁世界大会の経験などを披露した。 （藤崎真二）