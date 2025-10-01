南米パラグアイと、宇宙分野を通じて友情を育む教育機関が、福岡県北九州市にある。九州工業大学（英語略称・KYUTECH）だ。

8月22日午前。私を含むJICA九州南米日系社会連携調査団が、パラグアイの首都にある国立アスンシオン大学内の国の宇宙庁を訪れると、エラディオ・ハビエル・フェレール・トレスさん（41）が人懐こい笑顔で出迎えた。2022年10月から2年間、九工大大学院工学府の電気宇宙システム工学コースに留学し、小型人工衛星プロジェクトに参画した人である。

九工大は、大学・学術機関が運用する小型衛星数で、18年から8年連続の世界1位に輝く。ハビエルさんと同じく、JICAの人材育成プログラムでパラグアイから受け入れた留学生は、計3人。パラグアイ史上初の衛星「グアラニーサット1」開発に対する貢献により、21年11月には当時の九工大学長が国家功労勲章を授与されている。

「九工大で得た知識を、母国の通信衛星プロジェクトに生かしています」とハビエルさん。この日は、人工衛星の模型を手に、最新の研究成果を紹介してくれた。民間企業の出資を募ることが大きな挑戦なのだという。

私たち調査団の一員、九工大情報工学部3年の福岡拓也さん（23）も興味深げに聞き入った。飯塚キャンパスで、人工知能（AI）などについて勉強している。ハビエルさんが示した人工衛星の設計図の中に、自身が授業の実験で使ったシングルボードコンピュータがあるのを見つけ、その性能の高さに驚いたとのこと。「九工大の人工衛星が海外で果たした具体的な功績を学ぶことができ、とても刺激になりました」

やりとりの終盤。ハビエルさんに、北九州市の一番の思い出を尋ねてみると「『わっしょい百万夏まつり』に皆で参加して、楽しく踊ったことです。踊り方は今も覚えていますよ」との答えが。実は当時、ハビエルさんに手ほどきをしたのが、調査団長を務めるJICA九州の山口尚孝次長（55）…。

やにわに2人はぴたりと息を合わせ、北九州から見て地球の反対側、アスンシオンの地で楽しそうに踊り始めた。



「燃えろ みんなの北九州〜♪ 踊りあかそう わっしょい！ わっしょい！ わっしょい！ わっしょい！ 北九州〜♬」

（小野浩志）