佐賀県武雄市の小松政市長は30日、定例記者会見を開き、職員を対象に行ったハラスメント調査で、議員から何らかのハラスメントを「受けた、または見聞きした」という報告が37件あったと明らかにした。29日には、吉川里己議長に再発防止に取り組むことを文書で申し入れた。再発した場合は議員名の公表も検討している。

小松市長によると、市民や他の職員がいる中で強い口調で叱責（しっせき）された▽業務について威圧的な口調で要請された▽容姿（身体的な特徴）をやゆされた−などの回答があったという。

申し入れ書では（1）ハラスメントの防止に向けて威圧・高圧的な言動や叱責は慎み、ハラスメント防止対策を強化する（2）（市職員の）執務室への無断立ち入りは控える−ことを求めた。

調査は5月20日〜6月9日に実施。職員349人が答え、回答率は51・6％だった。小松市長は「市民に信頼される行政運営を行うには、職員が安心して働ける職場であることが大切。一方で職員側としても、相手（議員側）が不快に思わないような十分な対応を心がけたい」と述べた。

市議会事務局によると、29日のうちに全議員に申し入れ書を配布。今後についてはこれから対応を検討するという。 （糸山信）