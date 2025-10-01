早稲田大学を創設した大隈重信が佐賀県出身である縁から、早大の学生たちが同県を「聖地」と捉え、在校生や卒業生らを呼び込む仕組み作りに取り組んだ。9月24日に佐賀市内で発表会があり、1〜4年生の10人が2チームに分かれ、現地調査を経て考え抜いた、「新入生合宿を佐賀で開催」と、「若手実業家らの話を聞いて何かを成し遂げる」の二つのプランを山口祥義知事らに提案した。

早大が開く地域連携ワークショップの一環で、佐賀での開催は初めて。学生は7月以降、ディスカッションをしたり、4日間の現地調査で県の担当者や観光業関係者らの話を聞いたりして構想を練った。

合宿を提案したチームは、「学問の独立」などを掲げた大隈の出身地を新入生が訪れることは「学びの基礎となる」と熱弁。佐賀市の大隈重信記念館などを訪問し、最終日にタイムカプセルを埋める計画を披露した。参加者が次年度のスタッフとしてリピーターになることも提案した。

もう一つのチームは、県内で活躍する若者の実績をオンラインなどで聞いて学び、現地での実習や起業を「成し遂げる」枠組みを考案。2029年度開学予定の県立大との連携にも触れた。

発表を聞いた山口知事は「骨格がよくできている」などとたたえ、「皆さんは佐賀というフィールドを持つことができた。数年に1度は佐賀に来てください」と呼びかけた。

学生はいずれも東京などの首都圏出身。神奈川県の法学部1年宮山祥さんは「佐賀は多様な色がある面白い県だと分かった。ワークショップで出会った人と今後も連絡を取り合いたい」と笑顔だった。 （田中早紀）