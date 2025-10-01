佐賀県鳥栖市議会は1日から、大規模災害、介護、育児などで議員が議会に直接出向くことが難しい場合、本会議に先立って議案を審議する委員会にオンライン出席できる議会運営を始める。遠方にいる参考人のオンライン出席も認める。

総務省は地方自治法に基づき、本会議のオンライン出席はできないが、委員会は差し支えないとの判断を示している。コロナ禍を経て、オンライン活用が進む中、鳥栖市議会も数年前から導入を検討。防災訓練時に議員配布のタブレット端末でオンライン委員会を試行するなど審議に支障がないことを確認した上で、9月19日の市議会定例会で関連条例改正案など3議案を議員提案し、全会一致で可決した。

改正条例はオンライン出席を認める特例として（1）大規模災害の発生、感染症のまん延、個人に責任がない理由で出席できない場合（2）育児、介護、やむを得ない理由で参加できない場合−と規定。委員長の許可が必要で、交通費などの費用弁償は支給されない。

公述人や参考人として学識経験者らを招く場合は、特段の理由がなくともオンライン出席を認める。

松隈清之議長は「災害時におけるBCP（業務継続計画）の観点から準備を進めてきたが、育児や介護などにも対象を広げた。参考人制度もより柔軟に活用できるようになる」と語った。 （前田絵）