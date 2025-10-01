長崎市諏訪町による奉納「龍踊（じゃおどり）」には、ソロ歌手としてデビュー経験のあるメンバーがいる。同町の中通り商店街にある果実店の一人息子、近金（ちかがね）幸太郎さん（30）。龍の頭部を担当する5人のうちの1人だ。

高校時代に福岡市で開かれたカラオケコンテストで準優勝し、スカウトされて歌手活動を始めた。高校3年生で楽曲デビューを果たし、卒業と同時に上京。飲食店でアルバイトをしながら、歌う毎日だった。携帯電話には今も、池袋のライブハウスで照明を浴びながら独唱する当時の写真が残る。「夢の世界ですね。ほんと一握りの人がつかむ世界」。家業を継ぐため、25歳で帰郷した。

くんちへの参加は小学1年の子龍（こじゃ）、中学2年のはやし方に続き3度目。「龍頭（じゃがしら）」という大役を希望した理由について「くんちの英才教育を受けてきた人間。他の人に負けたくない気持ちもあった」と明かす。

4月からほぼ毎日、諏訪神社の長い階段で走り込み。重さ9キロの棒で龍の独特の動きを繰り返し、腕は太くなった。自身の動きを動画で撮影して研究も。「下から上に振り上げて一度止めてからすぐに引く。先頭が素早く引かないとうまくねらない」。“ねる”というのは、龍が波のように動く様子を指す。

果実店の経営者で父の栄治さん（65）は、そんな息子を優しく見守る。「重要な役で誰でも務まるわけじゃない。努力の成果が実るかな」。自身も幼い頃からくんちに参加したが、父の早世によって店が多忙になり、龍の担当はやれていない。「無念な気持ちは今もある」。たくましく龍を操る幸太郎さんの姿はまぶしく見える。

店には2人を慕うなじみ客も多く足を運ぶ。10月の大祭に向けて「絶対見に行くからね」と声をかけてきた客に対し、幸太郎さんは「頑張るけん、見とってよ」と笑顔で応じていた。

幸太郎さんにとっては、故郷に戻って初めて迎えるくんちの舞台。「私の魂も一緒に乗せるような気持ちでやってくれたらうれしい」という栄治さんの思いを胸に、新たなスポットライトを浴びる。

（高平路子）

◆

今年も秋の風物詩「長崎くんち」が10月7〜9日に行われる。奉納先の諏訪神社（長崎市上西山町）が鎮座400年を迎える節目の回。奉納踊りをする六つの踊町の人模様を紹介する。

メモ 諏訪町の町名は、以前に諏訪神社があったとされる場所であることに由来する。同神社の使いが白蛇という伝説から1886年に初めて「蛇踊」が奉納された。1957年に表記が「龍踊」に改められ、現在は青白2匹の大龍と子龍、孫龍の編成で奉納する。