¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤óÀÂµî¤«¤é£³Ç¯¡¡°¦Äï»Ò¡¦¾®ÀîÄ¾Ìé»á¤¬Áª¤Ö¶â¸À¥Ù¥¹¥È£³¡Öº£¤Ç¤â¥¹¥é¥¹¥é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡£±£°·î£±Æü¤Ï¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤ÎÌ¿Æü¡£àÇ³¤¨¤ëÆ®º²á¤¬»àµî¤·¤Æ¤«¤é¡¢Áá¤¯¤â£³Ç¯¤¬¤¿¤Ä¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¸µË½Áö²¦¡¦¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÀîÄ¾Ìé¤ÎË½Áö²¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤Î¹çÆ±´ë²è¤Ç¡¢»Õ¾¢¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡Ö¶â¸À¥Ù¥¹¥È£³¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú£Ô£è£å¡¡£Ò£á£î£ë£é£î£ç¡Áµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Î¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡Ê£±£¸¡Ë¡Û¾®Àî»á¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯£²·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¡£¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇàÃöÌÚ¥¤¥º¥àá¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¶Á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤»¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò·Ð±Ä¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤±¤ì¤Ð°¤¤¤Û¤É¡Ê¥×¥é¥¹¤Ë¡ËÅ¾´¹¤·¤¿»þ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯°¤¤¤³¤Èµ¯¤³¤»¡Ù¤È¡×¡£ÃöÌÚ¤µ¤óÆÀ°Õ¤Î¡ÖµÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¡×¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤Î¶µ¤¨¤¬¡ÖË½Áö²¦¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡Ö¼ê»Ï¤á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¼ÒÄ¹¡¢¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÈóÆñ¤´¤¦¤´¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢£¹£¸Ç¯£¶·î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Îºä¸ýÀ¬Æó¼ÒÄ¹½±·â¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤â²¿¤È¤âºáºî¤ê¤À¡Ä¡£
¡¡Æ±Ç¯£´·î£´Æü¤ÎÃöÌÚ°úÂà»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ë½Áö²¦¤Î¶»¤Ë¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¶Á¤¯¸ÀÍÕ¡£Ç¯¤ò¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤ÉÌ£¤¬½Ð¤ë¤·¡¢¿¼¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Í¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤È¤¤ËÇ¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡×
¡¡¾®Àî»á¤Ï°ìºòÇ¯¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡ÊÂð·ú¡Ë¤Î»ñ³Ê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£»Õ¾¢¤Î¶µ¤¨¤Ë½¾¤¤¡¢£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö»î¸³¤Ç¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¥ª¥ì¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âàÀ¸³¶¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼á¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤¿¡£Ä©Àï¤òËº¤ì¤¿¤éÏ·¤¤¤ë¤À¤±¡£¤³¤Î¶µ¤¨¤À¤±¤Ï¡¢µ²±ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¿º£¤Ç¤â¥¹¥é¥¹¥é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È£µ£·ºÐ¤Î¼å¤ß¤â¼¨¤·¤Ä¤Ä¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëµó¤²¤ë¶â¸À¤Ï°úÂà¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡ÖÆ»¡×¤Î»í¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤±¤Ð¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡¡´í¤Ö¤à¤Ê¤«¤ì¡¡´í¤Ö¤á¤ÐÆ»¤Ï¤Ê¤·¡¡Æ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¡¤½¤Î°ìÂ¤¬Æ»¤È¤Ê¤ê¡¡¤½¤Î°ìÂ¤¬Æ»¤È¤Ê¤ë¡¡ÌÂ¤ï¤º¹Ô¤±¤è¡¡¹Ô¤±¤Ð¤ï¤«¤ë¤µ¡×
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¸å¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢£·Ëü¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤È¡Ö£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥À¡¼¥Ã¡ª¡×¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Àî»á¤Ï½ÀÆ»¤«¤éÅ¾¸þ»þ¤ËË¬¤ì¤¿ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¡ÖÆ»¡×¤òÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢°ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¡£¿ÍÀ¸¤ËÃÙ¤¤¤âÁá¤¤¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¥ª¥ì¤Ï¤³¤Î»í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡ÊÈÕÇ¯¤Î¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ê¾®Àî¡ËÆ»¾ì¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£Æ»¾ì¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡×
¡ÖÆ»¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºî¼Ô¤Ï°ìµÙ½¡½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¡¶µ²È¤ÎÀ¶ÂôÅ¯É×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï°úÂàÁ°Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¡ÖÆ»¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤¬¤³¤ì¡£¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥êÀï¡Ê£·£¶Ç¯£¶·î¡Ë¤Ç¤¹¤´¤¤¼Ú¶âÊú¤¨¤¿¤±¤É¡Ø²¶¤Ï¤ä¤êÄÌ¤·¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¶â¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÌÂ¤ï¤º¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¡ØÌÜÀè¤ÎÂ»ÆÀ´ªÄê¤ÇÆ°¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¸µË½Áö²¦¤Ï¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÀâ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤é£²£·Ç¯È¾¤Î·îÆü¤ò·Ð¤¿¤¬¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¡Ö¶â¸À¡×¤Ï¿§¤¢¤»¤ºÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òº£¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£