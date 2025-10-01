¡Ú¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡Û¹¾Â¼Èþºé¤òÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤¿à²¸¿Íá¤Î¶â¸À¡¡2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Çºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¹¾Â¼Èþºé¡Ê£²£¶¡áÎ©Èô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¡¢¸ÞÎØ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¶ìÇº¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿à²¸¿Íá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ï¥ª¥Õ¤ò¶´¤ß¡¢£²£°£²£´¡½£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¡£¸Ä¿Í£³Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤¿£··î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£³²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñºÝ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£³£°Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ËËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹¾Â¼¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤ò´¶¤¸¡¢¸åÈ¾¤ÏÀïÀÓ¤À¤±¸«¤¿¤é¥Ú¥ë¡¼¤Î£×ÇÕ¡Ê£µ·î¡Ë¤â¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê£¶·î¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¤½¤ì¤À¤±´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤¢¤È¤Ïµ¤³Ú¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê·ë²Ì¤Ï¡Ë¤½¤ÎµÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÃÄÂÎ¤Ç¡ËÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¾å¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Ãì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Çº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä²ÝÂê¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡£ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÌò³ä¤âÁý¤¨¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âîµå½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Åô¤ê¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡Ö£Î£õ£í£â£å£ò¡×¤Î´ë²è¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¶¦´¶¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¡ØÂîµå¤Ï·ë¹½¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÎÌ¤âÄ´Àá¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¤ªÏÃ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÎý½¬ÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤â¤é¤Ã¤¿¡£
à¶â¸Àá¤ò¼õ¤±¤Æ¡Öº£¤Ï¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¡£¥³¡¼¥Á¤È¤âÁêÃÌ¤·¤ÆÎý½¬¤ÎÆâÍÆ¤ÈÎÌ¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¿·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤Û¤É¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤»þ´ü¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£