¡¡ÊÌ¤ì¤Î´ÖºÝ¤Þ¤ÇàÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºßá¤À¡£¹Åç¤ÎÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤È¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Î£²¿Í¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ïº£µ¨£±£²Ç¯ÌÜ¡¢°ìÊý¤Î¾¾»³¤â£±£¸Ç¯ÌÜ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹Åç°ì¶Ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢£²¿Í¤Ï£²£°£±£¶¡Á£±£¸Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ÎÂç¸ùÏ«¼Ô¤À¡£ÅÄÃæ¤ÏÉÔÆ°¤Î¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤È¤·¤Æ£±£¶Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¡£¾¾»³¤âÃæ¼´¤Ë·ç¤«¤»¤Ì£±¿Í¤È¤·¤Æ¡¢£³Ï¢ÇÆ»þ¤Ë¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²·åËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ï¤È¤â¤Ë°ì·³¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÅÄÃæ¤¬¤ï¤º¤«£±£´»î¹ç¡£¾¾»³¤Ï°ì·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¤È¤â¤ËµåÃÄ¤ÎÍèµ¨¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²¿Í¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡££¹·î°Ê¹ß¤ÏÎëÌÚËÜÉôÄ¹¤¬Áë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÈÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£²¿Í¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¡££±£°·î¤¬³ÆµåÃÄ¤È¤â¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤äÍèµ¨¤Ø¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µåÃÄÂ¦¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò£±Æü¤âÁá¤¯µå³¦¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Ù¤¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ»¾µ¤âÆÀ¤ÆÍèµ¨·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢£±Æü¤Ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤Ï°éÀ®¤äÆó·³Áª¼ê¤¬°ìÈÌÅª¡£¹Åç¤âÆ±ÍÍ¤ÇµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁª¼ê¤È£Ö£³Àï»Î¤Î£²¿Í¤òàÆ±³Êá¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÊÌ¤ìºÝ¤Þ¤ÇÇÛÎ¸¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ê¤é¤ÐÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¾¾ÅÄ¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£·£´¡Ë¤Î¤â¤È¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤¬´·Îã¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¼¡¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤È¾¾»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè£±¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ëÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â£³Ï¢ÇÆÀï»Î¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆÃÊÌ¤À¡£º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢£³Ï¢ÇÆÃ£À®°ÊÍè¤Î£µ£°»î¹çÅÐÈÄ¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÃæºêæÆÂÀÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö£³Ï¢ÇÆ¤Î»þ¤ÏÍÞ¤¨¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ïµ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£´¶ÌµÎÌ¤À¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ö£³Àï»Î¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ºÐ·î¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤Ç¤âÆÃÊÌ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀÖ¥Ø¥ë°ì¶Ú¤ÎÅÄÃæ¤È¾¾»³¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÑ¤â¤ëÏÃ¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢£Ö£³Àï»Î¤Î£²¿Í¤òÂè£²¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£