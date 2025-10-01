イタリアンで食べたい肉料理は？＜回答数 20,674票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第306回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「イタリアンで食べたい肉料理は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:イタリアンで食べたい肉料理は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
基本のトマトソース 加熱時間がポイント ミラノ風カツレツ
【材料】（2人分）
豚肉(カツ用) 2枚
塩コショウ 少々
<衣>
小麦粉 大さじ 1
パン粉(細め) 1~1.5カップ
<チーズ卵液>
卵 1個
牛乳 大さじ 1
パルメザンチーズ(粉) 大さじ 2.5
粗びき黒コショウ 小さじ 1/2
<トマトソース>
水煮トマト(缶) 1缶
ニンニク(みじん切り) 1片分
玉ネギ(すりおろし) 1/4個分
オリーブ油 大さじ 2
白ワイン 大さじ 2
塩コショウ 少々
ケチャップ 大さじ 2
バジル(生) 5~6枚
レモン(くし切り) 2切れ
揚げ油 適量
【下準備】
1、＜衣＞のパン粉が粗い場合は、ザルなどに通して細かくする。
パン粉を細かくすることで、パン粉が油を吸うのをおさえます。
2、＜チーズ卵液＞の材料をよく混ぜ合わせる。
3、＜トマトソース＞を作る。ホールトマトの場合は手でつぶし、網を通して種や皮を取り除く。小鍋にニンニク、玉ネギ、オリーブ油を入れて強火にかけ、ニンニクに少し色がついてきたら白ワインを加えて3〜4分煮る。塩コショウで味を調え、鍋底を冷水に当てて冷やす。粗熱が取れたら、網を通した水煮トマト、ケチャップを加え、バジルの葉を刻んで加え、混ぜ合わせる。
【作り方】
1、豚肉はラップではさんで、すりこ木または肉たたきで厚さが5mm位になるまでたたいてのばし、塩コショウをする。＜衣＞の小麦粉、＜チーズ卵液＞、パン粉をつける。
できるだけ均一の厚さにのばすのが上手に揚げるポイントです。
2、フライパンに揚げ油を深さ1〜1.5cm位まで入れ、中火で約2分加熱する。(1)の豚肉を1枚ずつ入れ、フライパンをゆすりながら焼く様に揚げ、キツネ色になれば裏返して同様に揚げ焼きにする。同様に残りも揚げ焼きにする。キッチンペーパーではさんで油きりをし、＜トマトソース＞を敷いた上に盛り、レモンを添える。
(E・レシピ編集部)
