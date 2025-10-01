経済同友会は9月30日、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入を巡り、新浪剛史代表幹事（66）が辞任すると発表した。一方、薬物疑惑の震源地・米ニューヨークでは、経営者としての品格を問われる要求を重ねていたことも新たに判明した。

大富豪で世界三大投資家の一人であるジョージ・ソロス、実業家でニューヨーク市長も務めたマイケル・ブルームバーグ、そしてメディア王として知られるルパート・マードック。文化人なら映画監督のウディ・アレン、それに歌手マドンナなどあまたのセレブが居を構える地区が、NYマンハッタンのアッパーイーストサイドである。

かつてはルーズベルトやケネディなど、歴代大統領も住んでいた高級住宅街には、富裕層向けのアパートメントやコンドミニアムが立ち並ぶ。一帯は緑豊かで広大なセントラルパークに隣接しており、メトロポリタンやグッゲンハイムといったNYを代表する美術館などの観光スポットや、五つ星の高級ホテルも点在。メインストリート沿いには、高級レストランやシャネル、プラダ、ティファニーといったラグジュアリーブランドが、競うように出店している。

米国に住む日本人マッサージ師

そんなNYを象徴するきらびやかな街の一角に、渦中の男がひそかに“別邸”を構えていた。彼の名は、経済同友会の代表幹事を務める新浪剛史氏。薬物疑惑で警察の強制捜査を受けた彼は、NY滞在中に、捜査の目が自らへと向けられたのを知ったという。

実際、一連の疑惑が公になった後、「週刊文春」のインタビューで新浪氏は、

「8月9日、私はニューヨークにいて、彼女から連絡があって知りました」

と語っている。ここで言う「彼女」とは、「米国に住む60歳くらいの日本人マッサージ師」だと新浪氏は説明しているが、NY滞在中に何を伝えられたのか。

社会部デスクの解説。

「新浪氏が連絡を受けたと明かした9日、福岡県警は県内在住の男性から違法大麻成分THC（テトラヒドロカンナビノール）を含むサプリメントを押収します。その後、逮捕された男性は、取り調べでNYに住む姉から違法サプリを送られたと述べたのです」

この姉が、新浪氏に「弟の逮捕」を知らせたのだ。

「その後の捜査で、件の容疑者は違法サプリを新浪氏へ送る段取りをしていたことが判明。それを受けて福岡県警は、8月22日に麻薬取締法違反の疑いで新浪氏の自宅を強制捜査したのです。家宅捜索の結果、違法サプリなどは押収されず、新浪氏の尿検査も結果は陰性。肩透かしを食った県警は、NY在住の容疑者の姉にも面会して取り調べをして、事件の全容解明を目指しています」（同）

開き直りとも受け取られかねない持論

捜査終了まで新浪氏への疑惑はシロクロつかないとはいえ、財界の大物が警察から強制捜査を受けたという事実は大きい。

9月2日、世間に疑惑を生じさせたことを重くみた大手飲料メーカー・サントリーHDは緊急会見を開き、会長職を務めていた新浪氏の辞職を発表した。

その翌日、新浪氏本人はトップを務める経済同友会の定例記者会見で「私は法を犯していない。潔白だ」「警察から何か尋問された会長や社長は、辞めないといけないのか」などと主張。開き直りとも受け取られかねない持論を展開して、賛否両論を招いたが、9月30日、経済同友会は彼の辞任を発表したのだった。

金髪美女を膝の上に乗せて乱痴気騒ぎ

本誌（「週刊新潮」）既報の通り、サントリー社長時代の新浪氏は、銀座の高級クラブに足繁く通い、ホステスの前で毎回ズボンを脱ぎ下半身を露出。最終的に店から「出禁」を言い渡されている。

またローソン社長時代には、ハワイの高級コンドミニアムを会社名義で5戸、総額10億円分も購入。中でもワイキキビーチが一望できるペントハウスにおいては、酒に酔った新浪氏が金髪美女を膝の上に乗せて乱痴気騒ぎ。尊厳を踏みにじられた女性が、憤然と部屋を後にしたのは「週刊新潮」9月18日号で紹介した通りだ。

「現地法人社員をコキ使い……」

酒池肉林に溺れたハワイだけではない。冒頭で紹介した通り、新浪氏はNYにも“別邸”を持ち、ローソン時代に知り合ったとされる夫人を同伴。公私混同の疑いを持たれているのだ。

「新浪さんはサントリーの社長在任中、自社にNYの高級コンドミニアムを購入させて、米国での居宅にしていたのです」

と告発するのは、サントリーの現役社員。

「新浪さんは夫人を同伴してNYライフを満喫していました。サントリーの現地法人社員らが手足のごとくコキ使われて、新浪さんの奥さんが好きなカラオケを楽しむため、わざわざ専用の機材を部屋の中に設置させられたそうです」（同）

事実、新浪氏の会長辞職発表後、社員が匿名で意見を書き込めるサントリーのイントラネット上では、経営トップの“会社私物化”を批判する声が上がっているという。

「さる中堅社員は“NYのマンションのみならず、新浪夫人お好みのイタリア製家具に始まり、プライベートジェットやベンツの購入など、会社のカネを何だと思っているのかといった『私物化のうわさ』が社内では後を絶ちませんでした”と指摘。これらの話は“末端社員の耳にまで届いていた”と不満をぶちまけたそうです」（同）

米国の不動産取引を記した公文書を確認したところ、NYの当該物件は2023年4月にサントリーの現地法人「SUNTORY AMERICA INC．」が所有権を取得。同じフロアの2部屋を同時に購入しており、その総面積は約200平方メートルにも及ぶ。

取得時の購入価格は、一つ目の部屋が635万5562ドル、二つ目の部屋は112万1825ドルだった。当時の米ドルレートに換算すると、日本円にして総額10億円超の高額物件である。

億万長者しか住めない超高級コンドミニアム

現地の不動産業者が言う。

「新浪さんが居住していた物件は、セレブが好むアッパーイーストサイドの中でも、特に一等地と呼ばれるエリアです。しかも全15戸しかないブティック型の高級コンドミニアムなので、その希少性が価格に反映されていると思います」

摩天楼がひしめくNYの中でも、こうした物件は億万長者しか住めないとか。

「ブティック型コンドミニアムは、数百単位の戸数を有する大規模な集合住宅とは異なる50戸未満しかない物件を指します。1フロアあたりの戸数が少ないのでプライバシーや静かさも万全。内装は職人技の光るハイエンドで美しい仕上がりなのが特徴です。居住者のためのラウンジやテラスも充実しています」（同）

とても庶民には手の届かない高額物件を、自らトップを務める企業に購入させて利用する。そんな手法を新浪氏は繰り返して、会社へのタカリ体質を改めることはなかったのだ。

「やっていることがあさましい」

サントリーに問うと、

「ご質問の宿泊施設については、弊社の幹部出張者用として購入したものであり、業務上の必要性に応じて適切に利用されております。新浪氏の海外出張には、顧客や取引先との会食などへの同席のため、夫人が同行するケースもございました。購入に関しては、23年2月の弊社取締役会で承認されております。宿泊施設の利用方法は対象役員・社員に告知されており、新浪氏以外の利用実績もございます」（サントリーホールディングス広報部）

あくまで業務上の必要性を強調するが、前出の現役社員に言わせれば、

「ローソンでの12年連続増収増益という実績を買われた新浪さんは、14年にサントリーから三顧の礼で迎えられます。以降、彼は米国の大手酒造メーカー・ビーム社の統合に携わりますが、疑惑の高級物件が購入された前年、同社は本社機能をNYに移転した。そこで新浪さんが“現地に拠点が欲しい”と言い出し、会社側は渋々購入したそうです。その存在は社内でもほとんど知られず、新浪さんや夫人の利用が大半を占めていたと聞いていますから、他の社員が気軽に使えなかったのは明らか。いくら業務のために必要だと抗弁したところで、社員の間で“私物化では”と疑問の声が上がっている。やっていることがあさましくて、トップとしての資質が疑われても仕方ないでしょう」

「週刊新潮」2025年10月2日号