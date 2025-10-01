◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日午前１０時８分開始予定）、ポストシーズン初戦となるワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

いよいよ球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇へ向けた戦いが、スタートする。６月には投手復帰も果たした今季は、自己最多を更新する５５本塁打を放ち、投げても１４試合に登板して１勝を挙げた。２８日（同２９日）のレギュラーシーズン最終戦後には「最後の最後までチーム一丸になって戦いたいですし、（レギュラーシーズン最終カードの）シアトルでの３戦も素晴らしい内容で終わっていると思うので、この勢いをポストシーズンにぶつけたいと思っています」とポストシーズンへの意気込みを口にしていた。

先発はドジャースがスネルで、レッズがグリーン。グリーンは今季７勝４敗の右腕で、今季の直球の平均球速が９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった剛腕だ。大谷は今年８月に対戦した際に２打数無安打で、通算でも７打数１安打。前日２９日（同３０日）にグリーンは「自分がどのような投手かを考えて、自信を持って投げたい」と大谷へ宣戦布告していた。

昨季はリーグ最高勝率でポストシーズンに進出したため、ドジャースはワイルドカードシリーズには出場しておらず、大谷にとっては初めて経験する舞台だ。２戦先勝の短期決戦で、初戦に勝てば王手で、負ければ崖っぷちに追い込まれる。第２戦は山本由伸投手（２７）が先発予定で、１勝１敗となった場合には、第３戦で大谷が先発する見込みだ。

ＭＬＢのポストシーズンが現行制度になってワイルドカードシリーズが２戦先勝で各リーグ４チームずつが出場するようになった２２年以降、３年間で１２カードがあったが、初戦に勝ったチームがすべて突破。１勝１敗で３戦目までもつれたのは、２２年のパドレス―メッツ戦、２４年のメッツ―ブルワーズ戦だけで、その他１０カードは２試合で終わっている。初戦に勝ったチームがデータ上は突破率１００％。超重要な一戦だ。

昨季のポストシーズンではパドレスとの地区シリーズで１本、メッツとのリーグ優勝決定シリーズで２本の本塁打を放った大谷。ポストシーズン初戦だった地区シリーズ第１戦の本拠地・パドレス戦では３点を追う２打席目に同点の３ランを放って逆転勝ちにつなげ、チームを勢いづけた。今季もポストシーズン初戦から目が離せない。ドジャースの先発は以下の通り。

【ドジャース】

１（指）大谷翔平、２（遊）ベッツ、３（一）フリーマン、４（三）マンシー、５（右）Ｔ・ヘルナンデス、６（二）エドマン、７（中）パヘス、８（左）Ｅ・ヘルナンデス、９（捕）ロートベット、投・スネル＝左