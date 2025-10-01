◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2中日(30日、東京ドーム)

巨人は田中将大投手が6回2失点で日米通算200勝をマーク。阿部慎之助監督は「時間かかりましたけれど、頑張ってくれました」とねぎらいました。

打線が初回に3点を奪うと、3回に細川成也選手に2ランを浴びて1点差となりますが、4回以降は得点を与えず、6回85球で降板。

指揮官も「こっちもドキドキしていましたけれど、最近数試合は試合をつくれていたので、信じてみていました」と振り返りました。

6回を投げ終えたあとはベンチで阿部監督とグータッチ。指揮官は「まだ投げたいかって聞いたら、もういいですって言ったので代えました」と明かしました。

7回からは中川皓太投手、田中瑛斗投手、大勢投手、マルティネス投手が必死のリレーで得点を与えず。「絶対勝たせなきゃいけないプレッシャーの中でよく投げてくれました」とたたえました。

またリードした小林誠司選手には、「うまく投手のいいところ出してくれた」と絶賛。「マー君からも小林を指名してきましたので、勝って最高でしたね」と話しました。