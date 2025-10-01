「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）

鮮やかな逃げ切り勝利で、深夜の競馬ファンを沸き立たせた一頭がいる。皐月賞８着のアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）が、初の海外遠征となったギヨームドルナノ賞・Ｇ２（８月１６日・仏ドーヴィル）で重賞初勝利を飾った。夢の凱旋門賞へ大きな弾みをつけた今の心境を、鈴木剛史オーナー（４６）が余すことなく語った。

◇ ◇

幼少期からラジオ中継やゲームで競馬に親しんできたが、転機となったのは２０１２年の凱旋門賞。深夜のラーメン屋のテレビで２着に敗れたオルフェーヴルを見て、思わず立ち上がってしまったという。１５年にＪＲＡ馬主資格を取得し、これまで２１年のダービーにも出走（９着）したバジオウなどを所有。預託先の美浦・田中博康調教師とは、自身が経営する歯科医院の患者でもあった戸崎圭の紹介で知り合い、「凱旋門賞を勝ちたい」という同じ夢を持つ２人はすぐに意気投合した。

２人の夢舞台が見えたのは、３月の弥生賞ディープ記念。３着に破れたレースだったが「ファウストラーゼンがうまく運んだレースでしたが、アロヒアリイは４コーナーで逆手前になってしまいましたし、内に併せていたミュージアムマイルと何度も接触しました。普通ならそこで終わってしまいますが、大外を回って最後も一番の脚色で３着に来ました。まともに走ればこの世代でもトップクラスという感触は得られました」と自信を持ったという。

皐月賞後に仏遠征を決断。「皐月賞でダービーの権利を取れなければ海外に行くという選択肢があらかじめありました」と凱旋門賞へ狙いを定めた。英ダービー、パリ大賞への登録も考えていたが、馬の疲れを考慮して取りやめに。６月の時点では今年の挑戦は厳しいかと思ったというが、「メンバーレベルの高さとレース間隔がちょうど良かったから」と前哨戦・ギヨームドルナノ賞へと駒を進めた。

初の海外遠征は順風満帆とはいかなかった。飛行機輸送で筋肉が落ちてしまい、「調教も『あまりうまく調整できませんでした。悪くはないけどもっとうまくできたと思う』との報告を山崎さん（調教助手）が正直に言ってくださりました」と、不安を持って臨んだ一戦だったと述懐。しかし結果は鮮やかな勝利で、一気に日本の競馬ファンの心をつかんだ。

数日後に迫る憧れの舞台。「ようやくというよりは思ったよりも早く来たという感じ」と白い歯を見せた。オルフェーヴルの血が入っており、距離が持つ馬を探して出会った運命の一頭。「チャンスは１回だけだと思っていないので。アロヒアリイみたいな馬に出会えるチャンスは１回だけかもしれないですけれど」と３歳秋での挑戦を決めた。「凱旋門賞を意識したのはやはりオルフェーヴルを見てから。この血統で勝てば“日本の忘れ物”を取りに行ける。リベンジできたらドラマチックだな」と力を込めた。決戦の地・フランスへ、その夢を叶えに行く。

◆鈴木剛史（すずき・つよし）１９７９年５月２７日、兵庫県生まれ、神奈川県育ち。東京医科歯科大学を卒業し、現在は横浜で矯正歯科を営む。２０１２年にオルフェーヴルが２着に敗れた凱旋門賞をテレビで見て馬主を志し、１５年にＪＲＡの馬主資格を取得。好きな馬はオルフェーヴルとドゥラメンテ。