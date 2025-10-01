「京都大賞典・Ｇ２」（１０月５日、京都）

サブマリーナが三度目の正直で重賞初制覇を狙う。今年３月の難波Ｓを制してオープン入りし、近２走は重賞を転戦。新潟大賞典は後方外から上がり最速の脚で２着に食い込むと、前走のチャレンジＣは開幕２週目で前残りの馬場。鋭い差し脚が身上の馬だけに４着が精一杯だったものの、確かな成長も示した。

久保智助手は「１角で接触があって頭が上がった。あそこでハミをかむかなと思ったんですが、スッと収まってくれた」と目を細める。前向き過ぎる気性も、徐々に我慢が利くようになってきたのは、初の二四を走る切る上で大事なピースだ。

厩舎の先輩でもある父スワーヴリチャードは１８年の大阪杯を快勝したスピードに加え、翌年の５歳時にジャパンＣを制したスタミナ、成長力も産駒に伝えている。「あくまで指標ですが、遺伝子検査でもスタミナに優れたＴＴ型。晩成型だと思いますし、今はようやくフレームが出来上がってきたと思います」と分析。活躍するための土台は着実に整ってきている。

今回は武豊の手を離れ、初めて横山和が騎乗するが、同助手は「乗りやすいですからね。ユタカさんも『下り坂も使える京都の方がいいね』と言ってくれています」と涼しい顔。水面下で着実に力をつけてきた素質馬が、浮上の時を迎えている。