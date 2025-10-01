10月9日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村有起哉主演の木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』の主題歌が、松任谷由実による書き下ろしの新曲「天までとどけ」に決定した。

本作は、『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）などで知られる岡田惠和が完全オリジナル脚本を手がけるホームコメディー。二人の子を持つ小倉渉（北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、3階建てのレトロマンションに住む、3家族の住人たちを描いた物語だ。

本作の主題歌「天までとどけ」を手がけたのは、2025年で活動53年を迎える松任谷。松任谷がフジテレビドラマの主題歌を手がけるのは、2016年10月期放送の木曜劇場『Chef～三ツ星の給食～』以来、実に約9年ぶりとなる。本楽曲は、本作のために書き下ろされた完全新作で、11月18日発売の40枚目のオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』にも収録される。また、本楽曲は、アルバム収録曲の中でも、特に“荒井由実”を想起させるノスタルジックな雰囲気。最新のAI技術を駆使し、荒井由実時代、1990年代・2000年代の松任谷由実の歌声を合成し、“第3のユーミン”ともいえる新たなボーカルを創出。そして現在のユーミンと共演することで、それぞれの時代の響きをタペストリーのように織り込み、懐かしさと新しさが共存する楽曲に仕上がった。なお、作詞・作曲は松任谷由実、編曲は松任谷正隆が務めている。

本作のドラマタイトル『小さい頃は、神様がいて』は、松任谷（荒井由実）の名曲「やさしさに包まれたなら」の一節からインスピレーションを受け、脚本家・岡田の想いによって生まれた。岡田は本タイトルについて、「人が生きていくことは大変で、うまくいかないことがほとんど。でも、生きていくしかない。一人でも大変なのに、誰かと一緒に生きることはもっと大変。でもだからこそ、楽しい。そんな生きることの大変さを、でも、つらそうではない言葉にして、タイトルにしたい」という想いがあったと語る。

また、主題歌を務める松任谷の音楽を、岡田はこれまでずっと聴き続けてきたという。そんな深い縁から、「やさしさに包まれたなら」の歌詞から着想を得て、本作のタイトルが誕生した。一方で、主題歌「天までとどけ」も、“過去を現代に引用する”というコンセプトが込められており、ドラマのテーマとも美しく呼応している。これから紡がれていく物語と、松任谷が新たに歌い上げる「天までとどけ」が重なり合うことで、作品の世界観はより深く、温かく広がっていく。

さらに、劇中では松任谷の過去の名曲が使用されている。第1話では、渉とあんの過去の姿を描くシーンで「やさしさに包まれたなら」が、第2話以降も、何気ない日常のひとコマやふとした瞬間に、松任谷の楽曲が登場する。

あわせて、フジテレビ公式YouTubeでは、主題歌「天までとどけ」を使用した本予告が公開。映像では、主演の北村をはじめ、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄、仲間といったキャスト陣の個性あふれる表情が捉えられている。

また、本作の主人公・渉役の北村と、渉の妻・あん役の仲間からもコメントが到着。北村は松任谷について、「数々の名曲を生み出してきた松任谷さんが、今回、ドラマのために新曲を書き下ろしてくださったと聞いて、本当にうれしかったです」と喜びをあらわに。実際に松任谷と対面する機会があったことを振り返り、「第一声から“やっぱりすごいな”と圧倒されました。素の声だけでも響きがすごくて、まるで地面を通じて足元まで伝わってくるような感覚でした。そして、とても気さくに話しかけてくださり、そのお人柄にも感動しました」と感銘を受けた様子を語った。さらに、書き下ろしの主題歌「天までとどけ」については、「この『天までとどけ』を渉がよく聴いているのでは、と思いながら耳にしています。そうして聴いていると、思わず涙があふれそうになるんです。心にすっと染み込んでくるんですよね。例えるなら…すきっ腹で日本酒をギュッと飲んだときのような感覚というか（笑）。そんなふうに、深く染みる曲です」と、ユーモアを交えながらその魅力を表現した。

一方の仲間は、「ドラマの世界観を深く理解してくださり、そのうえで物語全体を包み込むような楽曲を作っていただける、そう感じたとき、“このドラマは素晴らしい作品になる”と確信しましたし、私自身も“この作品を頑張って届けたい”と強く思いました」と松任谷の楽曲への想いと共に、作品への決意を語った。そして、「人は、一人では生きていけません。誰かと共に生きていく中で、時には距離を感じたり、思うようにいかないこともたくさんあります。でも、だからこそ、少し気にかけ合ったり、そっと寄り添ったりしながら、それぞれが自分なりの生き方を見つけていく…そんな愛おしい人たちが、このドラマにはたくさん登場します。松任谷さんの優しく力強い主題歌と共に、温かく、そして愛にあふれた物語を、ぜひ楽しんでご覧いただけたらうれしいです」と視聴者に熱いメッセージも寄せた。

■松任谷由実（主題歌）コメント今回のアルバムのテーマでもある“荒井由実”が一番感じられる曲だと思います。ドラマのタイトルにも偶然リンクしていますよね。荒井由実時代の自分が、今の松任谷由実にそのまま平行移動して混ざり合ったような曲です。自分で言うのもなんですが…“神曲”だと思います。

■北村有起哉（小倉渉役）コメント・主題歌を松任谷由実が担当すると聞いたときの心境ちょうど昨日（インタビュー前日）、サブスクで“松任谷由実ベスト”のようなプレイリストを聴いていたばかりだったんです。どれも耳になじみのある名曲ばかりで…。そんな数々の名曲を生み出してきた松任谷さんが、今回、ドラマのために新曲を書き下ろしてくださったと聞いて、本当にうれしかったです。実際に対面でお会いする機会もあり、少しお話をさせていただいたのですが、第一声から“やっぱりすごいな”と圧倒されました。素の声だけでも響きがすごくて、まるで地面を通じて足元まで伝わってくるような感覚でした。そして、とても気さくに話しかけてくださり、そのお人柄にも感動しました。

・書き下ろし楽曲「天までとどけ」を聴いてみて本当にこのドラマの世界観にぴったりな、素晴らしい曲だと思いました。僕は役作りをする際に、勝手にその役に合いそうなテーマソングを選んで聴くことがあるのですが、今回はまさにこの『天までとどけ』を渉がよく聴いているのでは、と思いながら耳にしています。そうして聴いていると、思わず涙があふれそうになるんです。心にすっと染み込んでくるんですよね。例えるなら…すきっ腹で日本酒をギュッと飲んだときのような感覚というか（笑）。そんなふうに、深く染みる曲です。

・ドラマのタイトルについて『小さい頃は、神様がいて』というタイトルを聞いて、“でも、今は大人になったら…”という考えが浮かびました。渉とあんにとっても、子どもの頃には“神様”のような存在を信じていたはず。でも、大人になるにつれて、それがだんだん信じられなくなって…。それでも、大人になった今だからこそ、“祈る心”や“願う気持ち”を大切に持ち続けることが必要なんだと、改めて感じました。人間は、何千年もそうやって祈りを持ちながら生きてきたはずですからね。この作品の中でも、渉がどこまで“諦めず”にいられるのか。そして、最終回をどう迎えるのか…僕自身もとても楽しみにしています。

・放送を楽しみにしている視聴者へメッセージ三家族が織りなす、アンサンブルのような温かい物語です。岡田さんのオリジナル脚本で、“クスッ”と笑わせてくれたかと思えば、気がつけば泣いている、そんな岡田さんらしいシーンがたくさん散りばめられています。この作品を通して、少しでも癒されたり、心が軽くなったりしていただけたらうれしいです。そして、人と人とのつながりって、やっぱり悪くないな、と思ってもらえたらと思います。今はどこか人との距離を遠ざけがちな時代ですが、その面倒くささや勇気を超えて、つながることの意味をこのドラマが伝えてくれるはずです。最初は“今どきこんなのないよ”と思うかもしれません。でも放送を重ねるごとに、三家族の絆がどんどん深まっていき、そのつながりがきっと説得力を持って伝わると思います。ぜひ初回からご覧いただいて、最後の最後まで見届けてほしいです。本当に、僕の願いも“天までとどく”とうれしいですね（笑）。

■仲間由紀恵（小倉あん役）コメント・主題歌を松任谷由実が担当すると聞いたときの心境松任谷さんが主題歌を、しかも書き下ろしで担当してくださると聞き、本当にうれしかったです。ドラマの世界観を深く理解してくださり、そのうえで物語全体を包み込むような楽曲を作っていただける、そう感じたとき、“このドラマは素晴らしい作品になる”と確信しましたし、私自身も“この作品を頑張って届けたい”と強く思いました。

・書き下ろし楽曲「天までとどけ」を聴いてみて『天までとどけ』を初めて聴いたとき、現場のスタッフの皆さんとも“本当にステキな曲だね”と感動を共有しました。ドラマの中心にある“離婚を約束した夫婦”というテーマに優しく寄り添いながら、登場人物たちの“これまで”を愛おしく感じさせてくれて、さらに“これから”を生きていくためのエールを送ってくれるような楽曲だと思いました。特に、歌い出しの“みじかい秋のはじめ そして終り”という一節から、すでに心を揺さぶられました。また、“今日だけの陽射し”“今日だけの千切れ雲に”“今日だけの笑顔”など、“今この瞬間”の大切さをつづった言葉がたくさん散りばめられていて、北村さん演じる夫・渉の気持ちを思うと、涙があふれそうになります。本当に愛にあふれた、そして背中をそっと押してくれるようなステキな楽曲です。私たちが演じる夫婦や、登場人物たちのそれぞれの想いが、この歌に乗って“天までとどく”。そのことがとても感動的で、聴く度に心が震えます。

・ドラマのタイトルについて『小さい頃は、神様がいて』というタイトルには、私自身とても惹かれました。かつて私たちが無邪気に信じていた“神様”を、今はなぜ信じられなくなってしまったのか。そして､今の私たちは何を信じて生きているのか。そんな問いを投げかけてくれるような、非常に興味深く、心に残るタイトルだと思いました。

・放送を楽しみにしている視聴者へメッセージ人は、一人では生きていけません。誰かと共に生きていく中で、時には距離を感じたり、思うようにいかないこともたくさんあります。でも、だからこそ、少し気にかけ合ったり、そっと寄り添ったりしながら、それぞれが自分なりの生き方を見つけていく…そんな愛おしい人たちが、このドラマにはたくさん登場します。松任谷さんの優しく力強い主題歌と共に、温かく、そして愛にあふれた物語を、ぜひ楽しんでご覧いただけたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）