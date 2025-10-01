12月5日に公開される水上恒司主演映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の主題歌がBE:FIRSTの新曲 「Stay Strong」に決定し、あわせて楽曲入りの本予告と本ポスタービジュアルが公開された。

街を守る正義の不良を描く、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』。2024年にはTVアニメ化を果たし、各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻した。2025年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送され、原作は連載開始からわずか4年間で世界累計発行部数1,000万部を突破。舞台化、ゲーム化などメディアミックスも展開されている。初の実写映画化となる本作で監督を務めるのは、『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』などの萩原健太郎。脚本は、『ハケンアニメ！』で第46回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が手がけた。

主演の水上が風鈴高校1年・桜遥役を演じるほか、桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役を木戸大聖、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役を綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役をBE:FIRSTのJUNON、風鈴高校3年で四天王の1人、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役を中沢元紀、風鈴高校のてっぺんを意味する総代を務める梅宮一役を上杉柊平がそれぞれ演じる。

本作の主題歌が、京太郎を演じたJUNONが所属する7人組ダンス＆ボーカルグループ BE:FIRSTの書き下ろし楽曲「Stay Strong」に決定。本楽曲は、アーティストでもあり、BE:FIRSTを生み出したプロデューサーでもあるSKY-HIと、藤井風や米津玄師をはじめとするアーティストたちのプロデュースや楽曲提供を務め、本作の劇中音楽も担当するYaffleによる共同プロデュースで誕生。「映画のエンドロールを飾る最後の音楽まで作品に寄り添ったものを作りたい」という想いのもと、両者が作品から受けたインスピレーションを基にセッションを重ねて作り上げ、重低音のサウンドとラップを軸にしたメロディが印象的な一曲に仕上がった。また、JUNONも作詞に参加。「勝ちか負けだけが正義なんじゃない」「その先に 強さがある 守るものを見失うな」「自分を曲げるな 目を逸らすな」という作品のストーリーやメッセージを取り入れた力強い歌詞は、出演者として参加したJUNONだからこその言葉となっている。

楽曲について、JUNONは「初めて自分が出演する作品に、グループとしても携わることができてとても光栄です。さらに作詞にも携わらせていただいたのですが、自分が思う『WIND BREAKER』のイメージや主人公桜の心情などを散りばめておりますので、注目していただけたら嬉しいです」と語った。

映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』本予告 公開された本予告では、沖縄の街に組まれたオープンセットというスケール感溢れるロケーションのもとで、俳優陣がダイナミック、かつ疾走感のあるアクションを繰り広げ、それぞれのキャラクターの心境が表れたセリフとともに、桜（水上恒司）と仲間たちの距離が縮まっていく様子が映し出されていく。そしてBE:FIRSTによる主題歌「Stay Strong」が、守るために拳を握る男たちの想いをダイレクトに表現。なお、本予告のナレーションは、アニメ版で桜の声優を務める内田雄馬が担当している。

あわせて公開された本ポスタービジュアルは、グラフィティ調でデザインされ、「仲間と共に。守り抜く」という守るために闘う正義の不良軍団・防風鈴の姿を象徴するかのような言葉が添えられている。

コメントJUNON(（BE:FIRST）

主題歌ありがとうございます！初めて自分が出演する作品に、グループとしても携わることができてとても光栄です。さらに作詞にも携わらせていただいたのですが、自分が思う『WIND BREAKER』のイメージや主人公桜の心情などを散りばめておりますので、注目していただけたら嬉しいです。作品をさらに色付けできる曲になるよう、思いを込めましたので、楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！

SKY-HI（プロデューサー）“勝ちか負けだけが正義なんじゃない 守れ”このラインに全てがこもっていると思っています。正義の反対は悪ではなくまた別の正義とは良く言いますが、善も悪もそれぞれの物差しで、人間が生きる以上どうしても分かり得ぬ部分というのは存在すると思いますが、自分の大切にしているものを守るという気持ちは尊重されるべきだと思いますし、映画のように直接的なアクションでなくとも自分が自分であるために守りたいものは確かにあるよな、と、自分の背筋を見直せました。あとシンプルに友情に胸がアツくなりました笑。

Yaffle（プロデューサー）今回初めて BE:FIRST、SKY-HI さん達と曲作ってそのクリエイティブを優先させる姿勢のおかげで楽しく作業できました:) “ヤンキー=ロック音楽”の再解釈を裏テーマに仕上げたこの曲は、映画の防風鈴よろしく堂々と時代を切り開いていく BE:FIRSTを表象できるようなものになりました。誰かをぶん殴りたくなった時にこの曲聴いて、考え直して、ぶん殴らないようにしてください。（文＝リアルサウンド編集部）