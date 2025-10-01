

アニサキス症について解説します（写真：Dale／PIXTA）

【図で見る】アニサキス症の事件数・患者数

今年もサンマの季節がやってきました。市場には銀色に輝くサンマが並び、例年より安価で手に入ります。塩焼きにして大根おろしやすだちと一緒に味わうサンマは、まさに日本の秋の味覚の象徴です。

さて、これから旬を迎えるカツオやサバとともに、私たちの食卓を彩る魚介類ですが、近年、これらの魚に潜む小さな脅威が注目を集めています。それがアニサキスという寄生虫による食中毒「アニサキス症」です。

増加するアニサキス症の報告

アニサキス症は昔からある食中毒ですが、近年、報告数が増加傾向にあります。

厚生労働省の統計によると、2017年以降、アニサキス症はほかの食中毒を上回る報告数を記録しており、年間数百件の症例が確認されています。未報告例まで含めれば、年間2万件という推計もあります。



「令和6年食中毒発生状況」より

この増加の背景には、複数の要因があります。

まず、胃内視鏡検査の普及により、従来は胃潰瘍や胃炎として見過ごされていた症例が、正確にアニサキス症と診断されるようになったことが挙げられます。また、寿司や刺身を食べる機会が増えたことも一因です。

さらに、海水温の上昇や海流の変化により、魚の分布や寄生虫の生態系に変化が生じていることも指摘されています。

特に注目すべきは、これまで比較的安全とされてきた地域での感染例の増加です。

例えば、福岡県では、地元の名物料理「ゴマサバ」に関連したアニサキス症の報告が2015年の4件から2023年には50件以上に急増しました。

この背景には、アニサキスの種類による生態の違いがあります。

太平洋側に多いS型（アニサキス・シンプレックス）は、内臓だけでなく筋肉にも入る性質が強い一方、日本海側にいるP型（アニサキス・ペグレフィ）は、ほとんど内臓に留まっているという特徴があります。

問題は、地球温暖化に伴う海流の流路の変化や海水温の上昇により、津軽海峡を越えて太平洋から日本海に入ったサバが増えていることです。S型アニサキスに感染したサバが、富山の西方面、さらには福岡方面まで回遊するようになったと考えられています。

従来は内臓を除去すれば比較的安全だった日本海側のサバに、筋肉にも侵入するS型が入ってきたことが、福岡県などでの感染例急増の主因となっているのです。

どんな魚にアニサキスがいるのか

アニサキスは海洋に広く分布する寄生虫で、サバやアジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、ヒラメ、マグロ、イカなど、多くの魚介類に寄生します。

魚はアニサキスが体内に侵入しても平気ですが、人間はアニサキスにとって想定外の「行き止まり宿主」であり、幼虫が胃や腸の壁に侵入しようとする行動と人間の免疫系が反応することで、強い腹痛や嘔吐といった激しい症状が表れます。

最もリスクが高いのは、サバ類です。マサバ、ゴマサバともにアニサキスの寄生率が高く、生食する際は注意が必要です。前述した通り、太平洋に多いS型は筋肉部分にも侵入する性質が強いため、内臓除去だけでは不十分な場合があります。

アジ、イワシ、サンマなどの青魚も高リスク群に含まれます。これらの魚は比較的安価で日常的に消費されることが多いため、家庭での調理時にも注意が必要です（これについては後述します）。

高級魚とされるタイやヒラメ、カレイなどの白身魚、さらにはマグロにもアニサキスは寄生します。特に天然物のほうが養殖物よりもリスクが高い傾向にあります。

イカやタコなどの頭足類も寄生宿主となりますが、調理時に内臓を除去することで大幅にリスクを下げることができます。ただし、S型のように筋肉部分にも侵入する種類の場合は、内臓除去だけでは完全な安全は確保できません。

一方、淡水魚や完全養殖の魚（餌に海産魚を使用していない場合）、冷凍処理された魚は、アニサキスのリスクがほとんどありません。回転寿司チェーンなどで使用される魚の多くは適切な冷凍処理が施されているため、安全性が高いとされています。

アニサキス症の代表的な症状

アニサキス症の症状は、寄生虫が体内のどこに留まるかによって大きく異なります。

胃に留まる胃アニサキス症では、生魚を食べてから数時間以内に激しい上腹部痛が起こります。この痛みは非常に強烈で、患者さんは「今まで経験したことのない痛み」と表現することがよくあります。痛みに加えて、吐き気や嘔吐、ときには軽度の発熱も見られます。

腸に留まる腸アニサキス症の場合、症状の出現は遅く、数日から1週間程度経ってから腹痛や下痢、便秘などの症状が表れます。重症例では腸閉塞を起こすこともあり、緊急手術が必要になる場合もあります。

厄介なのが、アレルギー型のアニサキス症です。

アニサキスに対してアレルギー反応を起こす人では、たとえ加熱調理された魚でも、アニサキスがいたら蕁麻疹や呼吸困難、場合によってはアナフィラキシーショックを起こすことがあります。これは、アニサキスのアレルゲンが熱に強いためです。

診断は主に症状と食歴から推測されます。

生魚を食べたあとに急激な腹痛が起こった場合、アニサキス症を疑って胃内視鏡検査が行われます。蕁麻疹などで疑われるときは、アニサキスアレルギーの検査を行う場合もあります。

アニサキス症の治療は、寄生部位と症状の程度によって異なります。

胃アニサキス症の確実な治療法は内視鏡による虫体の直接除去で、多くの場合は劇的に症状が改善します。

腸アニサキス症では虫体の除去は技術的に困難なので、対症療法が中心となります。ステロイドや抗ヒスタミン薬による抗炎症治療、場合によっては腸閉塞に対する外科的治療が必要になることもあります。

興味深いことに、日本の伝統的な胃腸薬である正露丸（木クレオソートが主成分）がアニサキスに対して効果を示すという研究報告があります。実際の臨床例でも、正露丸の服用により症状が改善したという事例が報告されており、今後の研究が期待されています。

アレルギー型アニサキス症の場合は、ほかの食物アレルギーと同様に、抗ヒスタミン薬、ステロイド、重篤なアナフィラキシー症状の場合はアドレナリンの投与が行われます。

確実な予防対策とは？

アニサキス症の予防は、適切な知識と対策により確実に行うことができます。大事なのは、魚の適切な処理と調理です。

マイナス20℃で24時間以上の冷凍処理により、アニサキスは死滅します。多くの商業施設では、生食用の魚に対して、このような処理が標準的に行われています。

家庭でも、生食を予定している魚は事前に冷凍処理することをお勧めしますが、通常の家庭用冷凍庫はマイナス18℃程度までのことが多く、処理時間を長めに取らないとリスクが高いと思われます。

加熱調理ももちろん有効です。60℃以上で数分間の加熱により、アニサキスは死滅します。焼魚、煮魚、揚げ物など、十分に加熱された魚料理は安全と考えてよいでしょう。

魚を購入する際はより新鮮な魚を選び、丸ごと1匹で購入した際は速やかに内臓を取り除くことが重要です。

魚が死んだ後、時間が経つとアニサキスは内臓から筋肉へ移行します。そのため、新鮮な魚であっても、購入したらすぐに内臓を除去し、よく洗浄することが大切です。また、内臓を生で食べないことも基本的な注意事項です。

魚を調理する際は切り身をよく観察し、白い糸状のものがないか確認します。目でみてアニサキスを確認し、除去するのです。アニサキスは肉眼でも確認可能な大きさ（約2〜3cm）なので、注意深く見れば発見できます。

多くの人が誤解しているのが、伝統的な調理法による殺菌効果です。

一般的な料理で使う酢や塩で漬けたり、しょうゆやわさびを付けたりしても、アニサキスは死滅しません。寄生虫対策としては不十分であることを理解しておきましょう。

アニサキスに特に注意が必要な人

注意が必要なのは、過去にアニサキス症を経験した人やアレルギー体質の人です。一度アニサキス症を患うと、体内でアニサキスに対する抗体が作られ、次回食べたときに、重篤なアレルギー反応を起こすおそれがあります。

魚介類を頻繁に生食する人、特に漁業関係者や料理人は、知らないうちにアニサキスを口にしている可能性が高いため、アレルギーを持っているかもしれません。気になる場合は、内科などで相談してみてください。

外食時にも注意すべき点があります。

回転寿司チェーンなど大手では、食材の冷凍処理や品質管理が徹底されていることが多く、安全性が高いとされています。一方、個人経営の店舗では、仕入れから調理まで店主の判断に依存する部分が大きいため、信頼できる店舗を選ぶことが基本です。

アニサキス症への対策は、個人や飲食店レベルでの予防意識の向上と、社会全体での取り組みが重要です。消費者への正確な情報提供、食品事業者の安全管理の徹底など、多角的なアプローチが必要です。

研究面では、より簡便で確実なアニサキス検出方法の開発、新しい治療法の探索、アレルギー反応のメカニズム解明などが進められています。また、気候変動による海洋環境の変化とアニサキス分布の関係についても、継続的な調査が行われています。

日本の豊かな魚食文化を維持しながら、安全性を確保するためには、正しい知識の普及と実践が不可欠です。1人ひとりが適切な対策を講じることで、アニサキス症のリスクを最小限に抑え、安心して魚料理を楽しむことができるでしょう。

（谷本 哲也 ： 内科医）