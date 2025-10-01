松任谷由実、新曲がドラマ『小さい頃は、神様がいて』主題歌に決定！「第一声から“やっぱりすごいな”」（北村有起哉）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松任谷由実の新曲「天までとどけ」が、10月9日からスタートするフジテレビ系木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』の主題歌に決定した。

■主題歌付き本予告映像公開

『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和の最新作で、完全オリジナル脚本となる本作は、ふたりの子を持つ小倉渉（北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディ。

物語は、19年前、小倉夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・渉と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん。まったく異なる想いを抱えたふたりが何気ない日常のなかで、少しずつ心を揺らしていく姿を、繊細かつ軽やかに描いていく。

このたび、本作の主題歌を松任谷由実が担当することが決定。本作のために書き下ろした新曲「天までとどけ」を使用した、主題歌付き本予告映像も公開された。

■ノスタルジックな雰囲気をたたえた主題歌「天までとどけ」

2025年で活動53年を迎える松任谷。彼女がフジテレビドラマの主題歌を手がけるのは、2016年10月期放送の木曜劇場『Chef～三ツ星の給食～』以来、実に約9年ぶりとなる。

主題歌のタイトルは、「天までとどけ」。本作のために書き下ろされた完全新作で、11月18日にリリースされる40thオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』にも収録される。

「天までとどけ」は、アルバム収録曲の中でも、特に“荒井由実”を想起させるノスタルジックな雰囲気をたたえている。最新のAI技術を駆使し、荒井由実時代、1990年代・2000年代の松任谷由実の歌声を合成し、“第3のユーミン”ともいえるあらたなボーカルを創出。そして現在のユーミンと共演することで、それぞれの時代の響きをタペストリーのように織り込み、懐かしさと新しさが共存する楽曲に仕上がった。

なお、作詞・作曲は松任谷由実、編曲は松任谷正隆が務める。

また、初回放送に先駆け、フジテレビ公式YouTubeでは、主題歌を使用した本予告映像を公開中。主演の北村をはじめ、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄、仲間といった豪華キャスト陣の個性溢れる表情とともに、「天までとどけ」の世界観が堪能できる。

■岡田惠和×松任谷由実、深い繋がりから生まれたドラマタイトルの誕生秘話とは ?

本作のドラマタイトル『小さい頃は、神様がいて』は、松任谷（荒井由実）の名曲「やさしさに包まれたなら」の一節からインスピレーションを受け、脚本家・岡田の想いによって生まれた。

岡田は本タイトルについて、「人が生きていくことは大変で、うまくいかないことがほとんど。でも、生きていくしかない。ひとりでも大変なのに、誰かと一緒に生きることはもっと大変。でもだからこそ、楽しい。そんな生きることの大変さを、でも、つらそうではない言葉にして、タイトルにしたい」という想いがあったと語る。また、主題歌を務める松任谷の音楽を、岡田はこれまでずっと聴き続けてきたという。そんな深い縁から、「やさしさに包まれたなら」の歌詞から着想を得て、本作のタイトルが誕生した。

一方で、主題歌「天までとどけ」も、“過去を現代に引用する”というコンセプトが込められており、ドラマのテーマとも美しく呼応している。これから紡がれていく物語と、松任谷があらたに歌い上げる「天までとどけ」が重なり合うことで、作品の世界観はより深く、温かく広がっていく。さらに、劇中では松任谷の過去の名曲が随所で流れる。

第1話では、渉とあんの過去の姿を描くシーンで「やさしさに包まれたなら」がそっとふたりを包み込む。第2話以降も、何気ない日常のひとコマやふとした瞬間に、松任谷の楽曲が登場する。日々の暮らしの中で少し疲れたとき、ふと立ち止まりたくなったとき、このドラマと松任谷が贈る音楽が、背中を優しく包み込んでくれるはずだ。

■松任谷由実、北村有起哉、仲間由紀恵コメント

■リリース情報

2025.11.18 ON SALE

ALBUM『Wormhole / Yumi AraI』

■番組情報

フジテレビ系『小さい頃は、神様がいて』

10/09（木）スタート

毎週木曜 22:00～22:54 ※初回15分拡大

出演：北村有起哉、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華／阿川佐和子、草刈正雄、仲間由紀恵 他

脚本：岡田惠和

(C)フジテレビ

『小さい頃は、神様がいて』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/chiikami2025/

松任谷由実 OFFICIAL SITE

https://yuming.co.jp/

