広口・ワンタッチ・高耐食。熱中症対策に応える【ピーコック】の保冷ボトルがAmazonに登場中‼
氷も入る、スポーツドリンクもOK。毎日の部活やアウトドアに、頼れる一本【ピーコック】の水筒がAmazonに登場!
ピーコックの水筒は、1.5リットルの大容量ながら持ち運びやすい設計が特徴の保冷専用スポーツジャグ。ステンレス真空断熱構造により外気温をしっかり遮断し、冷たさを長時間キープする。
ワンタッチで開閉できるふたは、大きめのボタンで操作しやすく、ロックリングには視認性の高いイエローカラーを採用。飲み口は斜め設計の樹脂製で、口当たりがやさしく、直飲みにも適している。
約6.9センチメートルの広口タイプは、大きな氷もそのまま入れられ、スポンジやブラシでの洗浄もスムーズ。内瓶には高耐食ステンレスを使用しており、スポーツドリンクにも対応可能。
キャリーハンドル付きで移動もラクにこなせるほか、底部にはシリコーン製のカバーを装備。傷や衝撃から本体を守り、屋外でも安心して使える。各パーツは分解できるため、内部までしっかり洗える構造となっている。
熱中症対策にも適した保冷力と、学生から大人まで幅広く使える汎用性を備えた一本。
