優勝候補リバプールがまさか！トルコ王者に０−１敗戦で公式戦連敗。遠藤航は出番なし【CL】
現地９月30日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ２節で、遠藤航が所属する優勝候補のリバプールがトルコ王者のガラタサライとアウェーで対戦した。
週末のプレミアリーグで、クリスタル・パレスに敗れて今季初黒星を喫したリバプールは開始２分、裏抜けを許して大ピンチを招くも、GKアリソンが好セーブで防ぐ。
しかし13分、右SBに入ったソボスライの手がバルシュ・ユルマズに当たってしまい、PKを献上。これをオシメーンに決められ、16分に先制を許す。
後半に入って54分にも、ピンチが訪れるも、オシメーンとの１対１を制したアリソンがキャッチ。しかし、ブラジル代表GKはこのプレーで負傷し、ママルダシュビリと交代する。
状況を打開できないリバプールは62分、３枚替えを敢行。フリンポン、ガクポ、フラーフェンベルフを下げて、エースのサラー、イサク、ブラッドリーを投入する。
しかし、最後まで１点が遠かったリバプールはこのまま０−１で敗戦。公式戦連敗となった。
ベンチスタートの遠藤は出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
