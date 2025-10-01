BE:FIRST、新曲「Stay Strong」がJUNON出演映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』の主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの新曲「Stay Strong」が、メンバーのJUNONが出演する12月5日公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』の主題歌に決定した。

■JUNONは作詞にも参加

『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』は、にいさとるの人気マンガを映画化したアクションエンタテインメント。舞台化、ゲーム化もされている

SKY-HIとYaffleが共同プロデュースを手掛けた「Stay Strong」は、重厚なストリングス、ギター、ドラムを巧みにオーケストレーションし、あらたなサウンドスケープを描き出す、エクスペリメンタルかつスケール感溢れるサウンドが特徴。

JUNONは作詞にも参加し、「勝ちか負けだけが正義なんじゃない」「その先に強さがある 守るものを見失うな」「自分を曲げるな 目を逸らすな」といったフレーズに、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』が描くストーリーやメッセージが力強く反映されている。

さらに、BE:FIRSTの持つ圧倒的な表現力を象徴する、力強さと繊細さを兼ね備えたボーカルが響き渡り、まさに『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の世界観を凝縮したエモーショナルな一曲となっている。

「Stay Strong」は、10月29日にリリースされるBE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』に収録される。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Stare In Wonder」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

