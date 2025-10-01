堂安律が先発出場も…フランクフルトは大量５失点でアトレティコに完敗。次節はリバプールと激突【CL】
現地９月30日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節で、堂安律を擁するフランクフルトがアトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。
初戦のガラタサライ戦に５−１で快勝して白星スタートを切ったフランクフルトは、堂安が４−２−３−１の右サイドハーフで先発したなか、開始４分にいきなり先制を許す。ジュリアーノ・シメオネのクロスから最後はラスパドーリに流し込まれた。
その後も押し込まれる時間が続くと、33分にはCKのこぼれ球をル・ノルマンに押し込まれて追加点を与える。
さらに45＋１分にも右サイドをアルバレスに突破され、マイナスの折り返しからグリーズマンにダイレクトで決められた。フランクフルトはシュートチャンスをほとんど作れず、３点ビハインドで前半を終える。
迎えた後半、反撃に出たいアウェーチームは50分、敵陣ボックス内でブルカルトが反転から強引にシュートを放つも、GKにオブラクにキャッチされる。その４分後にもウズンがミドルを狙ったが、わずかにゴール左に外れた。
それでも57分、シャイビのサイドチェンジをクナウフがダイレクトで折り返し、ブルカルトがワンタッチでネットを揺らして１点を返す。
しかし70分、アルバレスのCKにニアサイドで反応したG・シメオネにヘディングシュートを叩き込まれる。
その４分後に堂安がゲッツェと交代したなか、81分にはアメンダのハンドでPKを献上。これをアルバレスにパネンカで決められた。
このまま試合は１−５で終了し、フランクフルトは今大会初黒星。次節は10月22日に遠藤航が所属するリバプールとホームで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
