　1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万4890円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては42.63円安。出来高は1万237枚だった。

　TOPIX先物期近は3111.5ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIX現物終値比26.1ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44890　　　　　 -40　　　 10237
日経225mini 　　　　　　 44880　　　　　 -50　　　181121
TOPIX先物 　　　　　　　3111.5　　　　 -25.5　　　 24944
JPX日経400先物　　　　　 27935　　　　　-195　　　　1344
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　　-3　　　　 847
東証REIT指数先物　　　　　1918　　　　　　+0　　　　　 1

株探ニュース