日経225先物：1日夜間取引終値＝40円安、4万4890円
1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万4890円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては42.63円安。出来高は1万237枚だった。
TOPIX先物期近は3111.5ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIX現物終値比26.1ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44890 -40 10237
日経225mini 44880 -50 181121
TOPIX先物 3111.5 -25.5 24944
JPX日経400先物 27935 -195 1344
グロース指数先物 733 -3 847
東証REIT指数先物 1918 +0 1
