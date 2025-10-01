ソフトバンクは30日に又吉克樹投手（34）に来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。

又吉が鷹ファンに感謝の思いを伝えた。中日からFA移籍し、4年間の在籍で多くの声援を受けた。昨季は自身初のリーグ優勝も経験。

「応援していただいたファンの皆さんには感謝しかありません」

通算503試合に登板し、歴代5位の217ホールドポイントの実績を誇る。今季はプロ入り後初の1軍登板なしとなっているが、ファームでは先発を務めるなど27試合に登板しタフネスぶりは健在だ。今後は他球団での現役続行を目指していく。

◇又吉 克樹（またよし・かつき）1990年（平2）11月4日生まれ、沖縄県出身の34歳。西原から環太平洋大に進み、四国IL・香川を経て、13年ドラフト2位で中日入り。入団1年目の14年から3年連続60試合以上登板。19、20年は低迷するも21年に66試合登板で防御率1・28と復活を遂げ、同年オフにソフトバンクにFA移籍。通算成績は503試合47勝32敗11セーブ173ホールド、防御率2・84。1メートル79、76キロ。右投げ右打ち。