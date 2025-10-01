『ずん喫茶』初のゴールデンスペシャル放送決定 ゲストに明石家さんま BSテレ東初出演
明石家さんまが、12日放送のBSテレ東『飯尾和樹のずん喫茶 ゴールデンSP〜創業合計400年！日本全国レトロ喫茶店めぐり！〜』（後7：00〜9：00）にスペシャルゲストとして登場する。さんまにとってBSテレ東初出演となる。
【写真あり】「お二人似てきましたね」息子・二千翔さん＆元夫・さんまの2ショット 大竹しのぶが公開
番組は、「喫茶店が大好きっ！」だと言うお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が、日本各地の気になるレトロな『ずん喫茶』を巡る。BSテレ東開局25周年を記念し、番組初の“ゴールデンスペシャル”の放送が決定した。
番組にとって記念すべき回ならではの“超スペシャルゲスト”として、さんまが初登場する。「喫茶店の思い出は、もう死ぬほど話があるんで！」とパワー全開のさんま。「いい話あり、大爆笑話あり…中には中だるみの話あり！」と、飯尾と一緒に東京の老舗喫茶でマスターやママさんたちを巻き込んでおしゃべりを繰り広げる。
さらに、今回は各都道府県に現存する最古の喫茶店へ。東京・銀座の創業100年以上の日本最古の喫茶店や、広島にあるモーニング発祥の店などを訪れる。
■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京）コメント
番組開始から5年目を迎えて、初めてのゴールデンでの2時間スペシャルです。「こんな番組にとって大切な回で…さんまさんとご一緒したい！」と、さんまさんに出演をご相談してみたら「いつも自分の番組で頑張ってくれてる飯尾のためなら！」と快諾してくれました。さんまさんの登場＆トークで盛り上がる喫茶店の皆さまや、さんまさんの隣でいつも以上に楽しそうでうれしそうな飯尾さんも見どころです！
【写真あり】「お二人似てきましたね」息子・二千翔さん＆元夫・さんまの2ショット 大竹しのぶが公開
番組は、「喫茶店が大好きっ！」だと言うお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が、日本各地の気になるレトロな『ずん喫茶』を巡る。BSテレ東開局25周年を記念し、番組初の“ゴールデンスペシャル”の放送が決定した。
さらに、今回は各都道府県に現存する最古の喫茶店へ。東京・銀座の創業100年以上の日本最古の喫茶店や、広島にあるモーニング発祥の店などを訪れる。
■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京）コメント
番組開始から5年目を迎えて、初めてのゴールデンでの2時間スペシャルです。「こんな番組にとって大切な回で…さんまさんとご一緒したい！」と、さんまさんに出演をご相談してみたら「いつも自分の番組で頑張ってくれてる飯尾のためなら！」と快諾してくれました。さんまさんの登場＆トークで盛り上がる喫茶店の皆さまや、さんまさんの隣でいつも以上に楽しそうでうれしそうな飯尾さんも見どころです！