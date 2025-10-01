£²»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Î£¹Æ¬¿È½÷Í¥¤Ë¡Ö´é¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª°Û¼¡¸µ¡ªAI¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¤¿¤áÂ©
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¡Ê31¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖGarmin¡ØVenu 4¡Ù¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Garmin¤ÏGPS¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡£¿·È¯Çä¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖVenu¡Ê¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¡Ë4¡×¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
9Æ¬¿È¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸Ø¤ëÄ«ÈæÆà¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡£»Å»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¸½ºß¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿çÌ²¤Ç¤¹¡£½Ð»º¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ê¿çÌ²¤Î¼Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ë¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤â·ë¹½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¿çÌ²¤ËÂÐ¤·¤ÆÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¯¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤òÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¿´¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿¡ÖVenu 4¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î²þÁ±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
Garmin Japan¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«ÈæÆà¤«¤é¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¡Ê36¡Ë¤Ï¡Ö´é¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡¡°Û¼¡¸µ¡ª¡¡AI¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤âÂ®¤¯¤ÆÏÃ¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¤½¤ê¤ã¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£