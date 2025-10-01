話題の「まぁみぃチャンネル」正体判明 加藤千尋＆高塚大夢『ESCAPE』出演決定
アーティスト・俳優の加藤千尋と11人組グローバルボーイズグループ・INIの高塚大夢（※高＝はしごだか）が、桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（10月8日スタート、毎週水曜 後10：00）に出演することが10月1日、発表された。
【写真】手錠でつながれ…社長令嬢と誘拐犯の桜田ひより＆佐野勇斗
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなる。
9月４日に突然開設され、すでにSNSで話題のYouTube「まぁみぃチャンネル」。これまで5本の動画が投稿され、「みたらし団子１００本食べてみた」や「最強スムージー作ってみた」など、立ち上げ初期の新人youtuberのような手作り感のあふれる動画が定期的に投稿され、コメント欄では「似てると思ったら本人!?」「何かの連動企画!?」とさまざまな憶測を呼んでいた。
謎のチャンネルだったが、『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』の劇用アカウントだったことが発表された。そして、ドラマ内に登場する仲良し従姉弟インフルエンサー役も加藤と高塚が演じる。
加藤はまぁこと大西真咲（26）、高塚はみぃこと大西岬（25）を演じる。2人が演じる「まぁみぃ」は、ドラマの中では「たまたま誘拐事件に居合わせ、事件を利用することで登録者数が激増。世間を騒がす人気インフルエンサーになっていく…」という設定だが、実際の「まぁみぃチャンネル」は果たしてどうなるのか。ドラマと合わせて楽しめる。
そして、出演解禁に合わせて、午後6時に「まぁみぃチャネル」で新作動画が公開される。
