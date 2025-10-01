テレビ朝日系「林修の今知りたいでしょ！」の3時間スペシャルが25日に放送され、肌や筋肉などに良い食材がランキング形式に紹介されて出演者や視聴者らが日常にある食べ物の思わぬ効能にうなった。

来週までの2週連続の3時間スペシャル「林還暦でしょ！2週連続 秋の健康総チェック3時間SP 専門医が選ぶ！最強食材ランキング」として放送。美容効果などに詳しい「東京美専クリニック渋谷院」の人気医師、土田諒平院長らが登場して体の健康に有効な食材を紹介した。

肌に良い食べ物ではビタミンCやビタミンEが豊富で紫外線のダメージ回復などに有効なものとしてキウイなどが紹介された。年間施術1000件以上をこなす敏腕として登場した土田医師は「紫外線が強いのは朝からお昼にかけて。なので、それまでにビタミンCの血中濃度を上げておきたいので、キウイは朝に食べることを強くおすすめします」と熱弁。スタジオ出演していた藤本美貴も思わず「食べよう」とうなずいていた。

土田医師自身も朝にバナナ、はちみつ、ヨーグルト、そしてキウイをスムージーにして飲んでいるといい、豊富なフルーツらを準備してスタイリッシュなミキサーで手早く作業する姿も紹介され、同じくスタジオ出演していた影山優佳も「うわっ、すごい」と驚きの声をあげていた。

番組では目、筋肉、血管、肌などバランス良く体に良い総合1位の食材としてサケが挙げられていた。次週は人々の習慣にスポットを当て、良いウオーキングやストレッチの方法などを取り上げていく。