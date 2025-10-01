『timeleszファミリア』エメラルド×8人がぎゅっと集合 レギュラー＆初回スペシャルを前に“オモカド”ジャック
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系初レギュラー冠番組となる『timeleszファミリア』が、10月6日から「月曜プラチナイト」枠（毎週月曜 深0：29）でレギュラー放送され、その前日5日午後10時30分から初回スペシャルの放送も決定した。これに先立ち、同番組が東京・東急プラザ表参道オモカドをジャックする。
【写真】「熱々！ファイヤーパフォーマンス」にチャレンジするtimelesz
番組のイメージカラーは「エメラルドグリーン」。先日のtimelesz初ライブツアーでお披露目したtimeleszの「ライブ用マイク」と同じ色なのだが、グループとして初めてミュージックビデオを撮影した“思い出の地”ハワイの海の色を表現していて、「番組もtimeleszも一緒にここから大きく飛躍していく」という“未来への誓い・想い”が込められている。
そして、番組名の「ファミリア」に込められた、“親しみ” “身近”といった、timelesz8人が持つ空気感を投影したソファーのビジュアルもオモカドで掲出される。新番組とtimeleszの世界観を感じられるビジュアルとなっており、きょう10月1日から4日まで、4日間にわたって掲出される。
