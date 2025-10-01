『ウマ娘』声優・高柳知葉、日曜劇場に出演決定 妻夫木聡の“姉役”「とても光栄」 『ザ・ロイヤルファミリー』新キャスト発表
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（10月12日スタート 毎週日曜 後9：00）。アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』でオグリキャップ役として出演中の声優・高柳知葉が、妻夫木演じる栗須栄治の姉役に決定した。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。
高柳は、2014年の声優デビュー以降、数々の作品に出演。そして、18年にアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』で、オグリキャップ役を担当。以来、現在も継続してオグリキャップ役を担当している。『ザ・ロイヤルファミリー』第1話では、東京で奮闘する栗須を心配する姉が電話をかけてくるシーンがあり、高柳は声で出演する。
さらに『ザ・ロイヤルファミリー』とアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のコラボが決定。アニメ 『ウマ娘 シンデレラグレイ』のイラストで、『ザ・ロイヤルファミリー』に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフとした描き下ろしのウマ娘デザインとオグリキャップが描かれたコラボビジュアルが公開された。
■高柳知葉のコメント
ドラマに携われる日がくるとは思っていなかったので、お話をいただいてとても光栄でした。このようなご縁がいただけたのも、『ウマ娘 シンデレラグレイ』に関わっていたからこそだと思うので、改めてたくさんの方へ感謝の気持ちでいっぱいです。
栗須と電話をするシーンの収録をしたのですが、ドラマの世界の自然体の演技というのが、アニメとまた違うので、その塩梅が難しいなと感じました。でもとても刺激的で充実した収録になり、とても楽しかったです。
今回、『ウマ娘 シンデレラグレイ』と日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のコラボが決定して、こんなご縁があるのだと驚きました。『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬というものやお馬さんに関わるたくさんの方々の熱い思いというのが詰まった作品だと思いますし、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』も、オグリキャップを中心にいろんな愛と情熱が詰まった作品になっているので、どちらも楽しんでいただけると嬉しいです。
