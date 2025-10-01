冠番組「timeleszファミリア」4日間限定で東急プラザ表参道オモカドをジャック イメージカラーは“思い出の地”表現
【モデルプレス＝2025/10/01】timelesz（タイムレス）の日本テレビ系初レギュラー冠番組となる「timeleszファミリア」の初回スペシャルが10月5日（22時30分〜）に、レギュラー初回（毎週月曜24時29分〜）が10月6日に放送。冠番組の2夜連続放送を記念し、10月1日〜4日の期間中に本番組が東急プラザ表参道オモカドをジャックする。
【写真】timelesz、ファン熱狂の大規模ファンミーティング
日本テレビ系でのtimeleszの初レギュラー冠番組となる「timelesz ファミリア」が10月から「月曜プラチナイト」枠で放送。初回は、10月6日24時29分からスタート。さらに、レギュラー放送前日の10月5日22時30分から初回スペシャルの放送も。2夜連続でtimeleszが日本テレビの夜を彩る。
そして、冠番組の2夜連続放送前に、「timeleszファミリア」が東急プラザ表参道オモカドをジャック。10月1日〜4日まで、4日間掲出される。イメージカラーは「エメラルドグリーン」。先日のtimelesz初ライブツアーでお披露目されたtimeleszの「ライブ用マイク」と同じ色なのだが、グループとして初めてミュージックビデオを撮影した“思い出の地”ハワイの海の色を表現しており「番組もtimeleszも一緒にここから大きく飛躍していく」という“未来への誓い・想い”が込められている。
そして、番組名の「ファミリア」にこめられた、“親しみ”“身近”といった、timelesz8人が持つ空気感を投影したソファーのビジュアルもオモカドで掲出。新番組とtimeleszの世界観を感じられるビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz、ファン熱狂の大規模ファンミーティング
◆「timeleszファミリア」東急プラザ表参道オモカドをジャック
日本テレビ系でのtimeleszの初レギュラー冠番組となる「timelesz ファミリア」が10月から「月曜プラチナイト」枠で放送。初回は、10月6日24時29分からスタート。さらに、レギュラー放送前日の10月5日22時30分から初回スペシャルの放送も。2夜連続でtimeleszが日本テレビの夜を彩る。
そして、番組名の「ファミリア」にこめられた、“親しみ”“身近”といった、timelesz8人が持つ空気感を投影したソファーのビジュアルもオモカドで掲出。新番組とtimeleszの世界観を感じられるビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】