timelesz篠塚大輝、大学時代の金欠エピソード告白 猪俣周杜は天然トーク連発＆“おねだり”も
【モデルプレス＝2025/10/01】timelesz（タイムレス）の猪俣周杜＆篠塚大輝が、10月1日よる9時から放送される「上田と女が吠える夜2時間SP」の「お金の使い方がうまい女＆ヘタな女」ブロックSPゲストに出演。2人が同番組に出演するのは、今回が3回目となる。
【写真】timelesz猪俣周杜がキス寸前
開始早々、番組MCのくりいむしちゅー・上田晋也が猪俣＆篠塚に「どっち派？」と尋ねると、篠塚は「物欲があるわけじゃないけど、みんなでご飯に行くと払ったり、結構パッて出しちゃうかもしれないです」とコメント。猪俣は「具体的なエピソードは、もうちょっと後から言っていいですか？」と猪俣リズムを繰り出し、スタジオを爆笑させる。
篠塚は、大学2年・3年時の金欠ぶりを「本当にお金がなくて1日1食で。家系ラーメンに行って、500円くらいのミニラーメンと、お代わり無料のライス3杯くらいでおなかをパンパンにしてました」と語り、その思い出のラーメン店に先日、久しぶりに顔を出したという。すると店長が「お！久しぶり」と篠塚に気づき、エモーショナルな展開が待ちわびるかと思いきや…まさかの結末が。他にも「友達が家に来る時についしてしまうこと」「普段お金は使わないのに、〇〇には使う」など篠塚の生き様が随所にあわられるエピソードが続々と出る。
一方、猪俣は、今回も天然トークを連発。オープニングの焦らしで上田を翻弄したと思えば、「1万円以下は10円単位で気にしちゃうんですけど、10万円を超えてくると気にしなくなってしまって。だから0か100で”中間の景色を知らない”」と名言が飛び出したり、上田の言葉に突然「フレンチ！」と謎の相づちを打ったり、上田を「お父さん…」と呼び始めたり…。予測不能の猪俣ワールドに、今回今夜も上田はがキリキリ舞いとなる。（modelpress編集部）
◆猪俣周杜＆篠塚大輝ワールド全開
◆timelesz猪俣周杜、天然トーク連発
