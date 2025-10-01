BE:FIRST、水上恒司主演「WIND BREAKER」主題歌に決定・JUNONも作詞担当 本予告＆ポスターも解禁
【モデルプレス＝2025/10/01】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の新曲「Stay Strong」が、俳優の水上恒司が主演を務める映画「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」（12月5日公開）の主題歌に決定。合わせて、本予告映像と本ポスターが解禁された。
本作が本格演技初挑戦で、杉下京太郎を演じたJUNON（ジュノン）が所属するBE:FIRSTが、本作の主題歌アーティストに。主題歌は、自らもアーティストとして活動しながら、BE:FIRSTを生み出したプロデューサーでもあるSKY-HI（スカイハイ）と、藤井風や米津玄師をはじめとする数々の名だたるアーティストたちのプロデュースや楽曲提供を務める音楽プロデューサーYaffle（ヤッフル）による共同プロデュースで、本作のために書き下ろされた楽曲「Stay Strong」。
「映画のエンドロールを飾る最後の音楽まで作品に寄り添ったものを作りたい」という想いのもと、本作の劇中音楽を担当するYaffleとSKY-HIが初コラボレーション。両者が作品から受けたインスピレーションを基にセッションを重ねて作り上げ、重低音のサウンドとラップを軸にしたメロディが印象的な、まさに本作のための一曲に仕上がった。
また、JUNONも作詞に参加。「勝ちか負けだけが正義なんじゃない」「その先に 強さがある 守るものを見失うな」「自分を曲げるな 目を逸らすな」という作品のストーリーやメッセージを取り入れた力強い歌詞は、出演者として参加したJUNONだからこその言葉の重みを感じられ、説得力が増す。
楽曲について、JUNONは「初めて自分が出演する作品に、グループとしても携わることができてとても光栄です。さらに作詞にも携わらせていただいたのですが、自分が思う『WIND BREAKER』のイメージや主人公桜の心情などを散りばめておりますので、注目していただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
“風”を効果的に映像演出へと取り入れた疾走感溢れる“ウィンドアクション”と、孤独に生きてきた主人公・桜（水上）が初めて仲間という存在を受け入れていく、心境の変化が描かれたエモいストーリー展開が濃縮された本予告映像も到着。ケンカしか取り柄がなく、その外見からひとりで生きてきた桜は、風鈴高校のてっぺんを取るために街にやってきた。転入早々校内の生徒全員を敵対視し、誰かれ構わずケンカを吹っ掛ける桜だったが、不良軍団であるはずの“防風鈴”が街を守る存在へ変貌を遂げていたことを知る。
「ひとりでてっぺんを取る」「仲間なんて邪魔なだけだ」と己を貫く桜は、桜に寄り添おうと声をかけ続ける情報収集が趣味の楡井（木戸大聖）や、“防風鈴”の総代・梅宮（上杉柊平）をはじめ、クールさとミステリアスな雰囲気を持つ蘇枋（綱啓永）、梅宮に忠誠を尽くす荒くれ者の杉下（JUNON）、梅宮を支える責任感溢れる武闘派の柊（中沢元紀）ら個性的な面々と出会う。桜が“防風鈴”のメンバーとぶつかり合ってばかりいた中で、頭取・兎耳山（山下幸輝）と副頭取・十亀条（濱尾ノリタカ）を筆頭とした最凶集団“獅子頭連”は防風鈴を標的として暗躍していた。彼らは、防風鈴の守る街へ乗り込み、桜を最も慕っていた楡井に大けがを負わせる。桜自身も大きなダメージを受けるが、その心にはある変化が生まれてゆく。
映像では、沖縄の街に組まれたオープンセットというスケール感溢れるロケーションのもとで、俳優陣がダイナミック、かつ疾走感のあるアクションを繰り広げている。そして、それぞれのキャラクターの心境が現れたセリフと共に、桜と仲間たちの距離が縮まっていく様子が映ったカットがエモーショナルに展開される。守るべきものに出会った桜が言い放った「この街に手出すんじゃねぇよ！」というセリフは見る者の心を震わせ、BE:FIRSTによる主題歌「Stay Strong」が守るために拳を握るアツい男たちの想いをよりダイレクトに表現。そして、映像のナレーションは、アニメ版で桜の声優を務める内田雄馬が担当。桜の心情により寄り添い、息吹を吹き込む。
併せて解禁となったポスタービジュアルは、これまでのビジュアル同様にグラフィティ調でデザインされ、スタイリッシュに洗練されている。大きく掲げられたコピーは“仲間と共に。守り抜く―”。守るために闘う正義の不良軍団“防風鈴”の存在理由を、ストレートに表現。獅子頭連の大軍勢が押し寄せる姿も描かれており、待ち受ける壮絶な闘いを想起させる。
本作は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」受賞、2024年にはTVアニメ化を果たし各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻し、2025年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送。ひとりぼっちだった主人公が仲間との絆を得て力強く成長していく姿、彼を取り巻くキャラクター勢も魅力にあふれ、わずか4年で世界累計発行部数1000万部を突破した人気漫画。さらに舞台化、ゲーム化とその人気ぶりがますます加速を続けている。監督は「ブルーピリオド」「サヨナラまでの30分」など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎氏、脚本は「ハケンアニメ！」で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑氏が務める。
そして、街を守る正義の不良軍団“防風鈴：ボウフウリン”キャストには、今勢いに乗る若手俳優陣が集結。ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校1年・桜遥役に水上、桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役に木戸、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役に綱、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役にJUNON。風鈴高校3年で四天王の一人、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役に中沢、風鈴高校のてっぺんを意味する総代を務める梅宮一役に上杉が参戦する。
さらに、風鈴高校がある東風商店街の一角に店を構える「喫茶ポスト」で働き、桜たちを日々見守る喫茶店員・橘ことは役に八木莉可子。防風鈴を狙う“獅子頭連：シシトウレン”の頭取である兎耳山丁子役に山下、獅子頭連の副頭取で、兎耳山に忠実なナンバー2の十亀条役に濱尾の出演が決定している。（modelpress編集部）
主題歌ありがとうございます！初めて自分が出演する作品に、グループとしても携わることができてとても光栄です。さらに作詞にも携わらせていただいたのですが、自分が思う「WIND BREAKER」のイメージや主人公桜の心情などを散りばめておりますので、注目していただけたら嬉しいです。作品をさらに色付けできる曲になるよう、思いを込めましたので、楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！
“勝ちか負けだけが正義なんじゃない 守れ”このラインに全てがこもっていると思っています。正義の反対は悪ではなくまた別の正義とは良く言いますが、善も悪もそれぞれの物差しで、人間が生きる以上どうしても分かり得ぬ部分というのは存在すると思いますが、自分の大切にしているものを守るという気持ちは尊重されるべきだと思いますし、映画のように直接的なアクションでなくとも自分が自分であるために守りたいものは確かにあるよな、と、自分の背筋を見直せました。あとシンプルに友情に胸がアツくなりました笑。
今回初めてBE:FIRST、SKY-HIさん達と曲作ってそのクリエイティブを優先させる姿勢のおかげで楽しく作業できました:）“ヤンキー＝ロック音楽”の再解釈を裏テーマに仕上げたこの曲は、映画の防風鈴よろしく堂々と時代を切り開いていくBE:FIRSTを表象できるようなものになりました。誰かをぶん殴りたくなった時にこの曲聴いて、考え直して、ぶん殴らないようにしてください。
