SNSで話題“謎のYouTubeチャンネル”正体は劇中アカウント 加藤千尋＆INI高塚大夢、インフルエンサー役でドラマ出演決定【ESCAPE】
【モデルプレス＝2025/10/01】9月4日に突然開設され、SNSで話題を呼んでいるYouTube「まぁみぃチャンネル」が、10月8日よる10時から放送される日本テレビ系新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の劇用アカウントだったことがわかった。同チャンネルに出演している加藤千尋とINI（アイエヌアイ）の高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）が、インフルエンサーとしてドラマでも同じ役を演じる。
【写真】話題の「まぁみぃチャンネル」実際に投稿された動画の様子
今作は桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く”予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか心震わす？ヒューマンサスペンスドラマとなっている。
9月4日に突然開設され、すでにSNSで話題のYouTube「まぁみぃチャンネル」は、これまで5本の動画が投稿。「みたらし団子100本食べてみた」や「最強スムージー作ってみた」など、さながら立ち上げ初期の新人youtuberのような手作り感のあふれる動画が定期的に投稿され、コメント欄では『似てると思ったら本人！？』『何かの連動企画！？』と様々な憶測を呼んでいた“謎の”チャンネルだったが、実は「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」の劇用アカウントだったことが今回発表された。そしてドラマ内に登場する仲良し従姉弟インフルエンサー役も加藤と高塚が演じる。
“まぁ”こと大西真咲（おおにし・まさき／26）役を演じる加藤は、2015年より楽器を持たないパンクバンド「BISH」のメンバー、セントチヒロ・チッチとして活動。グループ解散後はCENTとしてソロアーティスト活動を継続すると同時に、俳優としても活動を開始。「肝臓を奪われた妻」（日本テレビ系／2024年4〜6月）で連続ドラマ初出演を果たし、先日SP版も放送された「放課後カルテ」（日本テレビ系／2024年10〜12月）では小児科に勤める看護師を演じた。
“みぃ”こと大西岬（おおにし・みさき／25）役を演じる高塚はグローバルボーイズグループINIのメンバー。6月にリリースした3RD ALBUM『THE ORIGIN』は自身最高の初週で45万枚を売り上げ、ハーフミリオンを突破。9月にはグループ初となるバンテリンドームナゴヤ3DAYS公演を開催。11月19日にNEW SINGLEをリリース予定。音楽活動にとどまることなくドラマ、声優、そしてラジオ「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM）内の「INI LOCKS！」ではパーソナリティを務めるなど、多岐に渡り多彩な才能を発揮。直近のドラマ出演作は「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（フジテレビ系／2025年7〜9月）で、偶然にも加藤と同じく看護師役を演じていた。日本テレビ系ドラマには今作が初出演となる。
2人が演じる「まぁみぃ」は、ドラマの中では『たまたま誘拐事件に居合わせ、事件を利用することで登録者数が激増。世間を騒がす人気インフルエンサーになっていく…』という設定だが、実際の「まぁみぃチャンネル」はどうなるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆新水曜ドラマ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」
今作は桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く”予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか心震わす？ヒューマンサスペンスドラマとなっている。
◆加藤千尋＆高塚大夢、インフルエンサー役に
9月4日に突然開設され、すでにSNSで話題のYouTube「まぁみぃチャンネル」は、これまで5本の動画が投稿。「みたらし団子100本食べてみた」や「最強スムージー作ってみた」など、さながら立ち上げ初期の新人youtuberのような手作り感のあふれる動画が定期的に投稿され、コメント欄では『似てると思ったら本人！？』『何かの連動企画！？』と様々な憶測を呼んでいた“謎の”チャンネルだったが、実は「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」の劇用アカウントだったことが今回発表された。そしてドラマ内に登場する仲良し従姉弟インフルエンサー役も加藤と高塚が演じる。
◆加藤千尋＆高塚大夢の共通点とは
“まぁ”こと大西真咲（おおにし・まさき／26）役を演じる加藤は、2015年より楽器を持たないパンクバンド「BISH」のメンバー、セントチヒロ・チッチとして活動。グループ解散後はCENTとしてソロアーティスト活動を継続すると同時に、俳優としても活動を開始。「肝臓を奪われた妻」（日本テレビ系／2024年4〜6月）で連続ドラマ初出演を果たし、先日SP版も放送された「放課後カルテ」（日本テレビ系／2024年10〜12月）では小児科に勤める看護師を演じた。
“みぃ”こと大西岬（おおにし・みさき／25）役を演じる高塚はグローバルボーイズグループINIのメンバー。6月にリリースした3RD ALBUM『THE ORIGIN』は自身最高の初週で45万枚を売り上げ、ハーフミリオンを突破。9月にはグループ初となるバンテリンドームナゴヤ3DAYS公演を開催。11月19日にNEW SINGLEをリリース予定。音楽活動にとどまることなくドラマ、声優、そしてラジオ「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM）内の「INI LOCKS！」ではパーソナリティを務めるなど、多岐に渡り多彩な才能を発揮。直近のドラマ出演作は「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（フジテレビ系／2025年7〜9月）で、偶然にも加藤と同じく看護師役を演じていた。日本テレビ系ドラマには今作が初出演となる。
2人が演じる「まぁみぃ」は、ドラマの中では『たまたま誘拐事件に居合わせ、事件を利用することで登録者数が激増。世間を騒がす人気インフルエンサーになっていく…』という設定だが、実際の「まぁみぃチャンネル」はどうなるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】