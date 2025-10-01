元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

10月前半は「自分の基盤を固める」時期。干支でいうと丙戌（へいか・いぬ）の月で、戌は「守り」と「安定」の象徴です。心や暮らしを整えることに意識を向けると、安心感や喜びを得られるでしょう。新しい収納グッズを取り入れたり、香りで空間を心地よく演出したりするのもおすすめ。この時期は、勢いに任せて動くと空回りしやすいので、一歩引いて客観的に状況を見直すとよいでしょう。予定を立てる際には、余白を持たせ無理せず過ごすとエネルギーが充電され次のステップへの準備が整っていきます。

美容運

美容のテーマは「ツヤと血色感」。丙の気は、火の属性なので美容では“温める”ことが開運に繋がります。体の芯から美を養うために、生姜湯や白湯を飲んだり、湯船で体をじんわり温めたりしてください。入浴後には、アロマオイルで首や肩をほぐせば血色感がアップして顔色まで華やぎます。さらに私のオリジナルメソッド「美人占花」が推奨する、とっておきの美容習慣として“朝の光を浴びる”のもおすすめ。太陽のポジティブな気を全身に取り入れると心も肌もリフレッシュされ、幸せマインドが高まっていくでしょう。幸運を引き寄せるメイクは、赤やローズ系のリップやチークです。

金運・仕事運

この時期は「情熱を形にする」と仕事運が整うとき。これまで学んだことを資料にまとめたり、発表したりするなど、“アウトプット”に力を入れるとよいでしょう。金運は一気に増やそうとせず“貯める仕組み”をつくると吉。定期預金や小さな積立をスタートさせると、将来の安心につながります。開運アクションは靴磨き。ピカピカの靴は良い評価を呼び込み、仕事運を底上げしてくれます。金運の土台を整えてくれる効果も。

家族・人間関係

10月前半は「絆を深める」タイミング。人間関係に温もりが広がるときなので、悩みは一人で抱え込まず、信頼できる人に相談したり頼ったりすることで関係が深まっていくでしょう。家庭では、一緒にランチや外食を楽しむことが運気アップの秘訣。恋愛では、落ち着いた会話や誠実な姿勢が効果的。無理に盛り上げようとせず自然体で接することで心の距離がぐっと縮まります。さらに大切なのは感謝の習慣。「すみません」より「ありがとう」を意識するだけで、今あるご縁が育っていきますよ。

蝦名先生の一言

この間、家具を売るために買取業者を呼んだのですが、暗黒オーラ×ギャル男が登場。部屋に入るやいなや、「夏休み旅行行きましたー？」（私は年中無休だ）からの地元トークで業務は停滞。どっと疲れを感じ……その方が帰った瞬間、気の入り口である玄関を水拭き＆観葉植物を買いに行って気の通りを良くして浄化したのでありました。。。

お知らせ

