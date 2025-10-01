【10月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

全体の運気

牡羊座で満月を迎える10月7日は、情報の精査が必要なとき。自分にとって有益な情報や、ポジティブな記事に目を向けて。人と比べるよりも、身近な幸せに目を向けてあなたらしく過ごすことが一番の幸せと気付くでしょう。今まで努力してきた学びが、ワンステージ上がる可能性もありそう。

天秤座で新月を迎える10月22日は、冬に向けて模様替えをすると良いとき。上品な素材のクッション、食器やカーテンは、日常を豊かにして家庭内での会話も弾みそう。寝室の掃除をしてベッドリネンを新品にするとパートナーとの仲が深まります。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月は、今まで貯めていたポイントが貯まっていたり、ランクアップしたりと嬉しい出来事が起こりそうです。今月前半は手堅く貯めて、後半に貯まったポイントでお得に買い物ができそう。感謝の気持ちを込めて、親しい人にプレゼントを贈ったり、食事を奢るのも良いでしょう。お金の悩みが解決する暗示もあるので、固定費や家計簿、保険の契約を見直すと良いでしょう。友人から節約の良い情報を聞くチャンスもありそうです。

【火】の金運爆上げDAY

10月10日はお財布や鞄の整理をすると金運が上がる日。日用品の手入れをすることで、散財を防いで必要なものにお金を使うことができるでしょう。お財布は空にしてから全体を磨いて、最低限必要なカードとお金だけを入れましょう。金運上昇のお守りを新たに授かるのも良い日。

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは牡羊座。これまで周囲のために尽力してきた努力が報われて、嬉しい贈り物が届くでしょう。なんとなく心にあった不安から開放され、お金を貯めることに前向きな気持ちになれそう。歯ブラシを新調すると臨時収入を得られるでしょう。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月は、前半と後半で金運が大きく変化する星回り。前半は全体の流れが良いため、お金を惜しまずに使ってチャンスを掴み取りましょう。後半に入ると手堅くお金を貯めながら、賢く使うことができる時期に入ります。支出を見直して浮いたお金を資産運用に回したり、年末のために貯金したりすると良いでしょう。年末は交際費や外出で思わぬお金が出やすいので、今のうちに貯めておくと急な出費に対応できるでしょう。

【風】の金運爆上げDAY

10月24日は将来のために貯金をすると良い日。後々「あの時、貯めておいてよかった！」と思うことが起こりそう。一万円を黒い布に包んで、引き出しにしまいましょう。また、クローゼットの奥にしまったままの物を整理して、フリマアプリで手放しましょう。すぐに売れて思わぬ臨時収入に繋がりそう。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月一番金運が良いのは天秤座。積極的に行動することで金運を招く時期ですから、挑戦したいことがあれば自己投資と思ってお金を使いましょう。特に今月後半は金運が上がり、美容やファッションに力を入れると良い時期に。新作の化粧品や洋服で気分を上げて金運もアップ！

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は、家族や大切な人と過ごす時間を大切にすることで、お金に恵まれる星回り。一緒に旅行をしたり、近所のイベントへ出かけたりと、身近な場所に幸せが潜んでいるので、「行ってみたい」と思った場所は率先して誘ってみて。喜びや楽しいといったポジティブな感情が金運を招きます。食卓を囲んで旬の食べ物を楽しむと、会話が弾んで仲が深まりそう。今月後半は不安な気持ちから散財しやすくなるので、節約を心がけましょう。

【水】の金運爆上げDAY

10月6日は前々から欲しかったものがひょっこり手に入ったり、人から奢ってもらえたりと、ラッキーな出来事が起こりそう。勘繰らずに素直に受け取りましょう。風呂場や洗面台を掃除して、鏡と排水溝を綺麗に磨くと対人運がアップして、お得な情報を得られそう。カビとヌメリは対人トラブルを招くので注意。

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月金運が良いのは魚座。宝くじや抽選に当たったり、フリマアプリで売れ残って忘れていたものが売れたりと、思わぬ臨時収入がありそう。神社仏閣にお詣りして日頃の感謝を伝えると、さらに金運が上昇します。得た収入は自分のためではなく、大切な人への贈り物に使うと満足度アップ。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月は、賢く自己投資にお金を使える星回り。必要か不要かをしっかり見極めることができ、計画的にお金を貯められるでしょう。仕事の評価が高まって、給料やボーナスが上がるチャンスが訪れそう。ただし、SNSやインターネットの情報に惑わされたり、他人の持ち物が羨ましく感じてしまったりと、心がブレて衝動買いをしてしまいそう。一晩待つことで冷静さを取り戻すことができますから、即断即決は避けましょう。

【土】の金運爆上げDAY

10月20日はお財布や鞄を買い替えたり、古くなった服や下着を処分したりすると良い日。ワンランク上の物を購入することで、金運アップに繋がりそう。掃除をした後にフローラルな香りのフレグランスで空間を整えると、生活をランクアップするきっかけを得られたり、対人関係に恵まれたりするでしょう。

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月金運が一番良いのは乙女座。現実的な考えを持ちながら資産を増やせる星回り。投資や株などの勉強や運用をするのも良いでしょう。すぐに結果を出そうとせずに、長期的な視点で物事を考えると良い結果に結びつくかも。ただし、資産運用や副業の甘い話には注意しましょう。