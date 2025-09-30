迫力のあるリアビューとサウンド、そして胸のすくレスポンス。走る喜びをよりいっそうかきたててくれるチューンナップパーツの代表格がマフラーだ。

そのマフラーを交換する際、気を付けたいのがバンパーとのマッチング。

ダート性能を上げたい、見た目をよりクロカンぽくしたいとショートバンパーを装着している場合、ノーマルマフラーと同じ位置にマフラー出口があると、バンパーとの間にすき間ができてしまい、かっこよくない。また、ノーマルバンパーに、ショートバンパー用のマフラーを装着すると、ノーマルバンパーに干渉してカットする必要が出てくるのだ。

そこで、国内屈指のジムニーパーツラインナップをほこるショウワガレージでは、ショートバンパー、ノーマルバンパーにぴったりとマッチするジムニー用マフラーをラインナップしている。

ひとつはショートバンパー向けのパフォーマンスを重視した”Links(リンクス) マフラー”。

もうひとつはノーマルバンパー向けの快適性とルックスを追求した”コンフォートマフラー”の二種類だ。

それぞれのマフラーの特徴を解説していこう。ジムニーオーナーはぜひ参考にしてほしい。

アジアクロスカントリーラリー2025に参戦したショウワガレージのジムニー ラリーで戦うマシンに装着されたLinksマフラー

コストなどの問題でノーマルマフラーは本来の性能を生かし切れていない……

ノーマルのジムニー・ノマドのリアビュー ノーマルのジムニーのリアビュー

ジムニーに限らず、一般的なクルマのノーマルマフラーは、消音性能や排ガス対策といった基本的な性能を保ちつつも、コストや燃費といった様々な制限で、必ずしも高性能、高品質のパーツとは言えない。そのため性能アップを求める多くのユーザーがマフラーを交換するのだが、ジムニーの場合もご多聞に漏れずノーマルマフラーにはさほどコストがかけられていない。

ジムニー・ノマドに装着したLinksマフラー。迫力と存在感が違う！

「ジムニーのノーマルマフラーは見た目があまりにも簡素なんですね。ノーマルのバンパーで使うのならまだしも、バンパーを交換した場合はタイコ（サイレンサー）が丸見えになってしまい、リアビューは少々残念な印象になってしまいます」(ショウワガレージ店長・伊神敬太郎さん)

【ノーマルバンパー向け】

ノーマル風のルックスでも高級感が違う！ ジェントルながらも存在感のあるサウンドが魅力

ジムニーのバンパー下にのぞくコンフォートマフラーの出口。マフラーの存在感がグッとアップしている



”コンフォートマフラー”はノーマルバンパーに合わせて装着することを想定した製品となっていて、マフラーの出口は純正と同様に右側で高さもノーマルと変わりない。それでいて高級感と性能がアップしているので、街乗りをメインに考えるオーナーにおススメの製品だ。

バンパーからのぞくマフラー後端部はきれいに磨き上げられ、口径も大幅に大きくなっていて、リアビューに迫力と高級感をもたらしてくれる。サイレンサーは2か所としており、これにより十分な消音を実現するとともに、最低地上高もしっかりと確保している。

サイレンサーを2か所に配置することで十分な消音を実現

装着したら見えない所だが、細部にわたって美しい 出口のクオリティにも注目したい

「音質は低めに設定しています。また最高出力に大きな変化はありませんが、中間域でのトルクはアップしており、その変化は十分に感じられると思います。街乗りがメインという人や、ノーマルバンパーのスタイルが好きという人に特におススメしたいマフラーですね」（伊神店長）

【ショートバンパー向け】

過酷なラリーで証明された性能と耐久性 走りを劇的に変える”Linksマフラー”

ノーマルとは逆の左側にマフラー出口を設定されたLinksマフラー。写真はジムニー JB64



ジムニーオーナーの中には、バンパーを交換しているという人も少なくない。ショウワガレージからもショートスタイルのリアバンパースポイラーがラインナップされており、それに対応しているのが”Linksマフラー”だ。ショートバンパーに換装した際に、マフラーの出口とバンパーとの隙間があきすぎないような高さが設定され、マフラーはノーマルとは逆側の左出しになっている。



ショートバンパーでクロカン風味を増している外観なら、高いパフォーマンスを発揮してくれる”Linksマフラー”は走行性能アップに最適な製品だ。



このマフラーは取り出し位置をノーマルの右側から左側へと変更しており、そのリアビューはノーマルとは大きく変化。また、もともと右側にとりまわされていたマフラーを左側にとりまわすことでマフラーパイプの全長が短くなっていて、その結果さらなるパワー、そして理想のパワー特性が実現した。

ジムニー（JB64）に装着したLinksマフラー

「低回転域から高回転域まで、全域でトルク感の向上が感じられると思います。特にターボのJB64の場合は確実にその違いを体感できると思いますよ」（伊神店長）



車両の特性を高めるためJB64とJC74では当然形状も異なる。写真はジムニー JB64用

管長を短くすることでハイパワー化を実現。

写真はジムニーノマド JC74用 リアピース側のサイレンサーは砲弾タイプを採用

写真はジムニーノマド JC74用

たとえばJB64 の場合、最大トルクは0.5kgm、パワーはなんと6.2psも向上している。もちろんJB74 でも特性は大きく変化しており、高回転域までスムーズな吹け上がり実現し、低速域でのトルクもより厚くなっている。

パフォーマンスの高さを予感させるスポーティな見た目。ジムニー（JB64）に装着

Linksマフラーにはサイレンサーを大型化することで音量をより抑えた静音タイプも用意しており、こちらも通常タイプ程ではないもののトルク、パワー共にアップしており、走りを求めつつ、静かさも求めるというオーナーにはピッタリのマフラーといえよう。

センターパイプとリアピースの連結は差し込み式となっているので、マフラー出口位置を好みの角度に調整することも可能。また、テールエンドに色鮮やかなチタン風ブルーコーティングが施されたブルーテール仕様も発売を予定している。

装着にあたっては社外バンパーの装着が推奨されるが、ノーマルバンパーでも一部加工すれば装着は可能とのことだ。

2025年8月のアジアクロスカントリーラリー2025に参戦したマシンにもLinksマフラーが採用されている



コンフォートマフラー、Linksマフラーはどちらも著名なマフラーメーカー、5ZIGENと共同開発しており、その性能、クオリティは折り紙付きだ。当然ながら近接騒音、加速騒音といった法令に準拠した仕様となっている。同社は近年ラリーにも積極的に参戦しているが、同社のラリーカーにもLinksマフラーが採用されており、過酷な環境下でもそのパフォーマンス、耐久性は証明されている。

Linksマフラーを動画でチェック！

「Linksマフラー」ショウワガレージ × 5ZIGEN ジムニー JB64/74/23

Linksマフラー 通常/ 静音 排気音を比較（JB64）

まとめ

ジムニー（JB64）にLinksマフラーを装着

ショウワガレージが用意する2種類のジムニー用マフラーは、それぞれ異なるニーズに応えてくれる。「街乗り重視で快適性と上質なリアビューを求めるならコンフォートマフラー」、「パフォーマンスを最大限に引き出し、走りを楽しみたいならLinksマフラー」と、明確なキャラクターが設定されているのが魅力だ。どちらも法規対応や品質面で安心して選べる製品であり、ジムニーライフをさらに充実させる頼もしいチューンナップパーツといえるだろう。

（編集協力： 株式会社ショウワクリエイト）