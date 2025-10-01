豪華ゲストミュージシャンが錦糸公園に集結！すみだストリートジャズフェスティバル 2025

今年で15周年記念回を迎える『すみだストリートジャズフェスティバル 2025』が、2025年10月18日(土)と19日(日)の2日間にわたって開催されます。

錦糸公園をはじめとする墨田区内約30会場で、全ステージ観覧無料の音楽イベントです。

15周年を記念し、豪華ゲストミュージシャンの出演や、パレード、グルメ企画など、これまで以上にパワーアップしたコンテンツが楽しめます。

すみだストリートジャズフェスティバル 2025

日時：2025年10月18日(土) 10:00〜21:00、19日(日) 10:00〜20:00

場所：錦糸公園ほか、墨田区内約30会場

料金：観覧無料

錦糸公園やおきんステージ ゲストミュージシャン

メインステージとなる錦糸公園には、2日間にわたり豪華なゲストミュージシャンが登場します。

10月18日(土)

jaja、大山渉＋別所和洋 feat. Sunfaro Bessho music Lab、Vermilion Field、JABBERLOOP、中村 中さんなどが出演し、多彩なサウンドで会場を盛り上げます。

10月19日(日)

Ricky With FSP、竜馬四重奏、KYOTO JAZZ SEXTETなどが出演。

フィナーレを飾るのは、中学生ドラマーやベーシストとレジェンドミュージシャンが共演するスペシャルセッション「Dream Session for FUTURE」です。

15周年特別企画

15周年を記念した特別企画も盛りだくさんです。

すみだトリフォニーホール(小ホール)ステージ

18日は「和文化国際交流」をテーマに、韓国のジャズバンドやフランスのジプシージャズバンド、新日本フィルハーモニー交響楽団など、国際色豊かなステージが繰り広げられます。

19日は「スタンウェイピアノ企画」と題し、ホールのグランドピアノをフィーチャーしたステージが楽しめます。

錦糸公園カラフルパレード

誰でも参加できるパレード企画も実施。

仮装して楽しむハロウィンパレードや2倍速盆踊り、子供神輿パレードなどが錦糸公園を練り歩きます。

飲食コンテンツも充実！

会場では「すみだワンコインオクトーバーフェスト」と「すみだジビエフェスティバル」も同時開催。

ワンコインでクラフトビールを楽しめたり、ジビエ料理を味わえたりと、音楽と共に食の魅力も満喫できます。

イベントを支える取り組み

この無料音楽イベントは、多くの人の協力によって支えられています。

運営費を支えるための15周年記念Tシャツも販売中。

また、イベントを一緒に創り上げていくボランティアスタッフも募集中です。

豪華アーティストの無料ライブから、国際色豊かなステージ、誰でも参加できるパレード、美味しいグルメまで、内容盛りだくさん。

15周年を迎えてパワーアップした、音楽にあふれる楽しい2日間です。

墨田区で開催される『すみだストリートジャзフェスティバル 2025』の紹介でした。

