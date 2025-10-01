タレントの明石家さんま（７０）が、１２日放送のＢＳテレ東「飯尾和樹のずん喫茶 ゴールデンＳＰ〜創業合計４００年！日本全国レトロ喫茶店めぐり！〜」（後７時）にスペシャルゲストとして出演することが３０日、分かった。さんまがＢＳテレ東の番組に出るのは初めて。

半世紀にわたりテレビ界のスターとして活躍するさんまが、ＢＳテレ東の番組に初参戦する。テレビ東京では、１９８１〜８４年まで深夜番組「サタデーナイトショー」の司会を担当。高視聴率で人気だったが、お色気色が強く打ち切りに。ショックを受けたさんまは、長らく同局の番組に出演していなかった。

その後、２０１８、２３年に同局系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」のロケでの出演が実現。昨年８月放送の「さんまさん！ここで問題です〜解答者・明石家さんまＶＳクイズさん〜」では４０年ぶりに同局でスタジオ出演を果たし、大きな話題を呼んだ。

今回の番組は、ずん・飯尾和樹（５６）が全国の喫茶店を巡る「飯尾和樹のずん喫茶」（日曜・後５時４５分）のスペシャル版。さんまと飯尾は、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」など多数の番組で共演しており、出演を依頼した番組プロデューサーによると、さんまは「いつも自分の番組で頑張ってくれてる飯尾のためなら！」と快諾したという。

さんまはパワー全開で撮影を堪能した。「喫茶店の思い出は、死ぬほど話があるんで！」と、さんま流の喫茶店の楽しみ方を紹介。「いい話あり、大爆笑話あり…中には中だるみの話あり！」と飯尾や喫茶店マスターを巻き込み、止まらないおしゃべりを披露した。

飯尾は「本当に恐縮ですが、何と『ずん喫茶』がゴールデンに初進出の２時間スペシャルです」と放送開始５年での快挙を歓喜した。さんまとのロケに加え、銀座や広島などの老舗喫茶を巡り歩く。