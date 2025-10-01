今季のＲ・マルティネスほど「９２」が輝いたシーズンはなかっただろう。

中日で２度の最多セーブを獲得し、日本９年目の今季、４年契約で巨人に加入。大勢に代わるクローザーとして期待通りの働きを見せ、６月２９日には、開幕から３１試合連続無失点のセ・リーグタイ記録を樹立。７月３０日の中日戦（バンテリンＤ）で史上３人目の４年連続３０セーブをマークすると、８月１５日の阪神戦（東京Ｄ）ではプロ野球最速、３４８試合での通算２００セーブを達成した。

まだまだ数字がついてくる。９月９日の広島戦（東京Ｄ）では２年連続で４０セーブをマーク。球団では１３年西村健太朗（４２）、０８年マーク・クルーン（４１）に次ぎ３人目で、中日で４３セーブをマークした昨年に続き、史上初めて２球団で４０セーブを記録した。

また、９月１０日の同カードでは４１セーブ、これで１１試合連続セーブとなり、９８年の槙原寛己を抜き球団新記録となった。

さらに９月１７日のヤクルト戦（神宮）で西村の球団記録「４２」に並ぶと、２日後の１９日には４３セーブをマークし、球団最多記録を樹立した。