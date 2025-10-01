シンガー・ソングライターの吉田拓郎（７９）が、ＣＳフジテレビＴＷＯ／フジテレビＮＥＸＴ「坂崎幸之助のお台場フォーク村 特別篇『拓郎あいしてる』」（１０月７日・後７時＝ＴＷＯ、同・深夜０時＝ＮＥＸＴ）にゲスト出演することが３０日、発表された。

同番組は普段、「しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村ＮＥＸＴ」として、ももいろクローバーＺ・玉井詩織（３０）とＴＨＥ ＡＬＦＥＥの坂崎幸之助（７１）がＭＣを務める生放送の音楽番組。今回の“特別篇”では、フジテレビ系「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ あいしてる」で共演し親交の深い拓郎と篠原ともえ（４６）をゲストに迎え、思い出話やスペシャルライブを披露している。

拓郎は２２年７月にフジ系で放送された「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ―」の最終回以来、約３年ぶりのテレビ出演。昨秋に「吉田拓郎のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」の復活特番で元気な声を届けていたが、テレビカメラの前に姿を見せるのは久々となる。

演奏曲は全て、拓郎自ら選曲した。ＣＭソングとしても採用された「ガンバラナイけどいいでしょう」や、「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ―」のテーマソング「全部だきしめて」を披露。広島でアマチュアのＲ＆Ｂバンドとして活動時代にカバーしたティミ・ユーローの「涙が頬をぬらす時（Ｗｈａｔ’ｓ ａ Ｍａｔｔｅｒ Ｂａｂｙ（Ｉｓ Ｉｔ Ｈｕｒｔｉｎｇ Ｙｏｕ）」などを届けた。

トークパートでは、拓郎が広島から上京した頃の思い出話を始め、「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ―」の出演をきっかけに変わったアーティスト人生、番組で共演した出演者たちへの思いなど、本音を告白。再会とともに感慨深い時間となった。

○…篠原は、今年３月に死去した歌手・いしだあゆみさん（享年７６）の楽曲「今夜は星空」を歌唱した。拓郎が１９７８年に、いしださんに提供したナンバー。低音域でハスキーな声質の篠原の歌声に同曲がマッチすることを確信した拓郎が「これこそ篠原ともえ！」とオファー。念願がかなった形だ。