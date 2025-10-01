◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽準決勝 山梨学院１０―４県岐阜商（３０日・マイネットスタジアム皇子山）

国内主要大会では初めて７回制が導入され、準決勝２試合が行われた。県岐阜商は山梨学院に敗れたが、最終回に左手指のないハンデを持つ横山温大（はると）右翼手（３年）が２点二塁打を放ち、場内を沸かせた。山梨学院は菰田陽生（はるき）一塁手（２年）が４安打２打点の活躍で勝利をつかんだ。山梨学院と、仙台育英（宮城）を破った高川学園（山口）が決勝へ駒を進めた。

最後まで主人公だった。２―１０で迎えた７回無死一、二塁、県岐阜商・横山が右中間に２点二塁打を放った。最後は足がもつれてヘットスライディングするも三塁で憤死。それでも会場の拍手は鳴りやまない。ヘルメットを取って、観客へ頭を下げた。「色々な人に支えられてきた。この場所で最後に打ててよかった」。高校野球最後の打席で、思いのこもった一打が出た。

生まれつき左手の指が欠損しているというハンデがありながら、今夏の甲子園４強入りに貢献し、誰よりも注目を浴びた。町中でも声をかけられる機会は増え、１０月には母校の緑陽中での講演も決まっている。「ありがたいこと。うれしい気持ちです」とはにかんだ。

３年間を振り返って横山は「高校野球に悔いはないです」ときっぱり。次のステージでも感動を与え続ける。（藤田 芽生）