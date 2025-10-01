◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。自身も２０３勝を挙げた元巨人監督の堀内恒夫氏（７７）＝スポーツ報知評論家＝が、祝福のコメントを寄せた。

「もう少し早く達成できるかなと思っていたけど、２００勝の重圧と同時に、巨人というチームにいるプレッシャーもあったのかもしれない。でも、よくたどりついてくれた。心からおめでとうと言いたいね。優勝を逃した今、巨人の明るい話題があることは素晴らしいことですよ。巨人で、俺の後の２００は俺が監督だった時（２００４年）の工藤以来だろ。マー君のおかげで、俺の名前もまた出てきてありがたいし、失礼ながら楽天で達成するより、巨人でやる方が、本人もうれしいんじゃないかな。投手として１００勝すれば、まあ成功者と言えると思う。斎藤（１８０）も桑田（１７３）も槙原（１５９）も江川（１３５）も２００には届かなかったし、今後となると、もう難しいだろう。マー君は今の時代では大成功者。２００の重みを十分に味わってくれればいいよ」