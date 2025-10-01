チャンピオンクラスが揃う！美女限定プロレス興行『BWPNEXT14』
女子格闘技興行を運営するBWP事務局は、美女限定プロレス興行『BWPNEXT14』を2025年10月18日(土曜日)に東京・秋葉原のアキバナビスペースで開催します。
3つの団体(BWP・FGI・SSS)による抗争が繰り広げられており、今回はBWPがメインとなる興行です。
ルーキーも登場する「NEXT」シリーズながら、メインイベントにはチャンピオンクラスが揃う豪華な対戦カードが組まれています。
【開催概要】
開催日時：2025年10月18日(土) 15:30開場 16:00開演
会場：アキバナビスペース (東京都千代田区外神田)
【入場チケット(税込)】
・SRSエリア：16,500円
・一般エリア：11,000円
【配信視聴(税込)】
・価格：7,980円
第1試合：若月もあ vs 深月めい
類稀な才能とポテンシャルを武器に新世代の柱へと駆け上がりつつある若月もあ選手と、たゆまぬ努力で進歩を続ける深月めい選手によるオープニングマッチ。
甘い美少女達が魅せる刺激的な戦いは、BWPの未来を感じさせるカードです。
第2試合：坂本りお vs 宇流木さらら
変幻自在のトリックスターと三銃士の剣が織りなす、超技術戦。
高い柔軟性、瞬発力、パワーと多彩なテクニックを兼ね備えた王道ファイター同士の戦いは、SSSとBWPの抗争における実力者同士の真っ向勝負となります。
第3試合 タッグマッチ：響つかさ＆新村あかり組 vs 川崎亜里沙＆前乃菜々組
メインイベントは、SSS対BWPの抗争戦であり、豪華なタッグマッチです。
現BATTLEヘビー級王者の前乃菜々選手を筆頭に、チャンピオンクラスの選手が揃ったスーパーな一戦。
シングルマッチとは違う、団体トップ同士の総力戦が体感できます。
美しさと激しさが交錯する女子プロレスの魅力が詰まった興行。
若手からトップ選手まで揃った豪華な対戦カードで、白熱した試合が期待されます。
秋葉原で開催される美女限定プロレス興行『BWPNEXT14』の紹介でした。
